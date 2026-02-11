ברדה: זכייה באליפות? אנחנו לא מציבים מטרה

הפועל ת”א נמצאת בתקופה מצוינת עם רצף של ארבע ניצחונות, כולל מול הפועל ב”ש ומכבי ת”א. ביום שישי ב-14:00 ינסו האדומים להמשיך במומנטום החיובי גם מול הפועל ירושלים שתגיע לבלומפילד. המאמן אליניב ברדה דיבר על ההכנות במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

ברדה נשאל על השאיפות לאור התקופה האחרונה ואמר: “אליפות? אנחנו לא מציבים מטרה כרגע. אנחנו רוצים להתעסק בעצמנו, בהפועל ת"א, בדברים הטובים שאנחנו עושים ולשפר את הפחות טובים. נשמח שזה יוביל אותנו למקומות הכי טובים, אבל קודם כל צריך לעשות את הדברים בקטנים בצורה טובה.

“כולם מתאמנים מאוד חזק, היום נסגר החלון ונדע עם איזה סגל אנחנו רצים עד הסוף. כל שחקן יצטרך להוכיח את עצמו שהוא ראוי לדקות. יהיה מאבק קשה על כל דקת משחק. היו לנו הרבה מאוד שחקנים פצועים ומעולם לא השתמשנו בזה כתירוץ, ידענו להשתמש בשחקנים שנמצאים. צריך להשתמש בסגל הקיים, לשמחתי נותרו לנו רק שני פצועים ונקווה שיחזרו כמה שיותר מהר כי צריך את כולם. אנחנו כבר קרובים לפלייאוף ובשביל זה צריך תוצאות טובות ואת כל הסגל. למאיימבו ולבוסקילה ייקח עוד שלושה שבועות עד חודש לחזור".

על המשחק אמר ברדה: “זו שעה לא שגרתית, אני בטוח שהמגרש ייצבע באדום ותהיה אווירה מדהימה. לא הצלחנו לנצח את הפועל ירושלים בסיבוב הראשון, היא נראית קשוחה ומסודרת מאוד. אני בטוח שהולך להיות משחק צמוד וקשה. אנחנו מתמקדים בכאן ועכשיו, עברנו משחק חוץ שהיה חשוב לעבור. אנחנו חוזרים הביתה ורוצים לייצר המשכיות ורצף.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

“אני לא יכול להגיד על אף משחק בית שהיה קל, תמיד היינו צריכים להיות במקסימום ריכוז ופוקוס. אם נחשוב שאנחנו עדיפים בלי לירוק דם על הדשא, נאבד נקודות”.

על עמנואל בואטנג אמר ברדה: "הוא שיחק מעט מאוד דקות בצורה מבוקרת, הוא אחרי חודש של פגרה ואנחנו מנסים לבנות לו את הכושר הגופני. זה ייקח זמן וצריך מעט סבלנות. נחליט לגביו בסמוך למשחק”.

המאמן התייחס גם לעמית למקין: "הוא עובד קשה באימונים, כל פעם שקיבל את ההזדמנות הוא גם לקח אותה. כמובן שהוא יצטרך להמשיך לעבוד בצורה טובה. זה מתחבר לו לאחרונה ואני שמח, הקבוצה הכי חשובה וגם הוא מבין את זה".

עמנואל בואטנג (ראובן שוורץ)

ברדה הוסיף: “לקהל הזה כבר יש תואר, הוא עושה דברים מדהימים ואין שחקן שלא מרגיש את זה. המון משחקים ניצחנו בזכות התמיכה של הקהל. זה משחק חשוב למועדון ואני בטוח שהקהל יגיע בפול אנרגיות, הם יצטרכו לדחוף אותנו כי אין דרך אחרת. אנחנו רוצים לנצח את כל מה שנשאר עד הפלייאוף כדי להגיע בנקודת פתיחה הכי טובה שאפשר. אנחנו לא עוסקים בלעשות חשבונות".

קוקו: הרגשתי שיש פה משפחה גדולה

גם מרקוס קוקו דיבר: "אני שמח מאוד להיות פה, אני וחברתי שמחים מאוד. אני רציתי לבוא לכאן, השארתי את ההחלטה בידי חברתי, ההורים שלה חששו, אבל דיברנו שוב ומצאנו פיתרון שהוא הטוב ביותר עבורנו כדי להגיע לישראל.

"זה מדהים, לא האמנתי שהאווירה כזו. הרגשתי שיש פה משפחה גדולה, זה חשוב מאוד כי בצרפת שיחקתי בשתי קבוצות וזו לא הייתה אותה אווירה. אני אוהב את זה פה. הכל טוב כאן - חבריי לקבוצה, עובדי המועדון, אני שמח מאוד כאן".

מרקוס קוקו (שחר גרוס)

המגן הוסיף: “זה משחק גדול כי אנחנו צריכים להיות מרוכזים בכל המשחק. אם אתה מאבד ריכוז, היריבה יכולה להעניש אותך. האוהדים חשובים מאוד במשחק הזה, הם יכולים לדחוף אותך. העידוד דוחף אותי לסיים את המשחק. המטרה שלי היא המשחק הבא. אנחנו חולמים על הטופ, אבל חושבים על זה יום אחרי יום".

עוד אמר קוקו: “המצב פה לא כמו שרואים בטלוויזיה. אני אומר למשפחתי שהאיזור פה נחמד, אין פה שום בעיה. אם אתה צריך משהו, עוזרים לך וזה חשוב מאוד. בפעם הראשונה פה חששתי קצת, אבל כשהגעתי כולם דיברו איתי וזה נתן לי ביטחון. הפועל ת"א זה מועדון טוב מאוד".