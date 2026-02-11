יום רביעי, 11.02.2026 שעה 10:01
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

צמוד בין אבו פרחי לבלוריאן: מי Winner המחזור?

הכישרון של מכבי תל אביב הצטיין עם שער ושני בישולים, אבל בלם הפועל ב"ש נתן ניצחון במשחק העונה. גם למקין, קוסטה, גורדנה ושלום מועמדים. הצביעו

|
ווינר המחזור (צור חלפון - גרפיקה)
ווינר המחזור (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-22 בליגת העל כבר מאחורינו, אחרי שהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-23 ייצא לדרך, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)לוגו Winner (מערכת ONE)

מארק קוסטה

אם בשלב מסוים היה נראה שהוא כבר לא יקבל את הצ’אנס בהפועל פתח תקווה, החלוץ פורח בענק בתקופה האחרונה. את החותמת לכך קיבלנו במחזור האחרון נגד בני סכנין, כשהוא כבש צמד גדול שקירב משמעותית את קבוצתו לפלייאוף העליון. קוסטה כבש בדקה ה-29 ושוב בדקה ה-59 ב-1:2 על שרון מימר ושחקניו.

מארק קוסטה חוגג (אורן בן חקון)מארק קוסטה חוגג (אורן בן חקון)

אור בלוריאן

אם הפועל באר שבע תזכה באליפות העונה, ייתכן שנחזור רבות לגול של הבלם במחזור הזה. בית”ר כפתה 1:1 ולא הרבה לאחר מכן בלוריאן עלה גבוה אחרי כדור קרן ונגח עם כל הלב פנימה כדי לחתום את התוצאה במשחק העונה כדי לתת 1:2 למוליכה, שהגדילה את הפער. בכללי, הבלם נתן עוד משחק מצוין בעונה הנפלאה שלו.

או בלוריאן מאושר (מרטין גוטדאמק)או בלוריאן מאושר (מרטין גוטדאמק)

רועי גורדנה

הקשר כמו יין רק משתבח עם השנים ולא נותן לגיל להשפיע על היכולת, כאשר הוא היה הטוב ביותר על הדשא ב-0:2 של מ.ס אשדוד על הפועל חיפה, שנתן המון אוויר לנשימה וניצחון ראשון לקבוצתו אחרי 12 משחקים בלי. הוא גם קינח את ההופעה עם שער ענק בדקה ה-79, הראשון במשחק שפרץ את הסכר.

רועי גורדנה מאושר (עמרי שטיין)רועי גורדנה מאושר (עמרי שטיין)

סייד אבו פרחי

איזה כישרון גדול יש למכבי תל אביב. החלוץ הנפלא המשיך בעונת הפריצה הגדולה שלו בצהוב ורשם אולי את משחקו הטוב ביותר במועדון ואף בקריירה, כשכבש גול גדול והוסיף שני בישולים ב-0:4 של אלופת המדינה נגד מכבי בני ריינה, מה שנתן ניצחון שלישי למאמן החדש רוני דיילה מאז שהגיע.

סייד אבו פרחי מאושר (חגי מיכאלי)סייד אבו פרחי מאושר (חגי מיכאלי)

עמית למקין

השחקן המוכשר של הפועל תל אביב כבר חווה כמה רגעים גדולים בעונה הנפלאה הזו של האדומים, וגם בניצחון 0:2 על טבריה במחזור הזה הוא חווה עוד רגע כזה. למקין עזר לקבוצתו להשיג ניצחון רביעי ברציפות, כשפרץ את הסכר במפגש וכבש את הראשון.

עמית למקין חוגג (חגעמית למקין חוגג (חג'אג' רחאל)

הראל שלום

מרגיש שתתנו לו כל שבוע את מכבי חיפה. המגן היה נהדר במפגש נגד הירוקים שהסתיים ב-1:1, והצטיין בשורות הפועל ירושלים. בישול נהדר למרקו רקוניאץ’, עבודה טובה מאוד בהגנה נגד קבוצה בכושר נהדר, סגר מצוין את מנואל בנסון ויש לו חלק משמעותי בנקודה של האדומים-שחורים מהבירה.

