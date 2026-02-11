יום רביעי, 11.02.2026 שעה 10:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"אם ימשיך כך, רביבו יגיע לאחת הליגות הגדולות"

אחרי שכבש ובישל מול בני ריינה, בקטלוניה החמיאו למגן מכבי ת"א: "הבן של אגדת סלטה ויגו קרוב לעשות את הקפיצה הגדולה". ומה נכתב על אביו חיים?

|
רוי רביבו (חגי מיכאלי)
רוי רביבו (חגי מיכאלי)

“הבן של אגדת סלטה ויגו קרוב לעשות את הקפיצה הגדולה", כך נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני על רוי רביבו. בעיתון הקטלוני הקדישו כתבה למגן מכבי ת"א לאור יכולתו וכתבו כי הוא “עובר טובה מתוקה במיוחד, כנראה הטובה ביותר בקריירה המקצוענית הקצרה שלו עד כה”.

הדברים נכתבו לאחר שרביבו בן ה-22 כבש ובישל ב-0:4 על מכבי בני ריינה, ובהמשך לכך הזכירו כי הוא כבש גם במשחק הקודם בגביע המדינה מול מכבי יפו (0:5). בקטלוניה הדגישו כי אמנם “יש לו עוד שערים רבים לכבוש כדי להגיע לרמה שאליה הגיע אביו”, אך אין ספק שהוא נמצא במומנטום חיובי במיוחד.

על אביו, חיים רביבו, שכיכב בעבר בסלטה ויגו, נכתב: “הוא שיחק 153 משחקים רשמיים במדי סלטה 1996 ל-2000 וכבש 30 שערים שתרמו להישגים הגדולים של הקבוצה באותן שנים, הן בליגה הספרדית והן במפעלים האירופיים".

חיים רביבו במדי סלטה ויגו (רויטרס)חיים רביבו במדי סלטה ויגו (רויטרס)

מה הצעד הבא?

לצד ההשוואה המחמיאה, ציינו כי רוי “עדיין לא מחזיק במוניטין שאליו הגיע אביו”, אך הבהירו: “אם ימשיך לצבור הופעות כמו בשני המשחקים האחרונים, הוא לא יאחר לנחות באחת הליגות הגדולות באירופה”.

דיילה: ״היה חשוב לי לתת ביטחון לשחקנים״

בכתבה הוזכר גם העניין של קופנהאגן הדנית ברביבו בתור מועדון שיכול להוות “שלב ביניים”, כאשר “הזמן יגיד” לאן תוביל הפריצה שלו. כזכור, קופנהאגן התעניינה ברביבו בקיץ האחרון, אבל העסקה לא יצאה לפועל בסופו של דבר.

