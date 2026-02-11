יום רביעי, 11.02.2026 שעה 21:19
כדורסל עולמי  >> יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
76%1431-164017הפועל ירושלים1
67%1413-159618א. לובליאנה2
65%1389-150217בחצ'שהיר קולג'י3
59%1472-152317רייר ונציה4
59%1525-150817מנרסה5
50%1688-173618קלוז'6
44%1629-154818אריס סלוניקי7
41%1638-157117נפטונאס8
28%1748-155618וורוצלאב9
12%1625-137817המבורג10
 בית 2 
76%1287-141117בורק1
72%1508-169218בשיקטאש2
67%1352-156218טורק טלקום3
65%1388-151217בודוצ'נוסט4
61%1523-149718טרנטו5
50%1470-145818שמניץ6
39%1622-147018אולם7
29%1383-129117לונדון ליונס8
24%1458-135417לייטקבליס9
17%1617-136118פאניוניוס10

רבע 1, 02:05: רייר ונציה - הפועל י-ם 11:14

יורוקאפ, מחזור 18: סקור נמוך עקב פתיחה מפוזרת של המשחק כאשר שתי הקבוצות מרבות לאבד ולהחטיא ממצבים נוחים. הירושלמים מתקשים בריבאונד ההגנתי

|
ג'ארד הארפר (באדיבות המועדון)
ג'ארד הארפר (באדיבות המועדון)

המחזור ה-18 והאחרון של העונה הסדירה ביורוקאפ ממשיך בשעה זו, כשהפועל ירושלים מתארחת בפלאספורט טאלירקיו, שם היא פוגשת את רייר ונציה. הקבוצה מהבירה כבר הבטיחה את ראשות הבית, כשהיא רוצה לסיים את שלב הבתים בטעם מתוק.

יונתן אלון וחניכיו בלי ספק בכלל מגיעים במצב רוח מעודד, אחרי שביום ראשון ניצחו בפעם הרביעית העונה את הפועל תל אביב, הפעם 91:105 גדול. זה בהחלט אפשרי שנראה רוטציות היום מצד המאמן, שכן בעוד מספר ימים הירושלמים פוגשים את מכבי תל אביב במסגרת חצי גמר הגביע.

מהצד השני, הקבוצה האיטלקית גם נמצאת גבוה בטבלה, במקום הרביעי. במפגש ביחיד בין הקבוצות העונה, הפועל ירושלים היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה, כשהביסה את ונציה 66:98 גדול. הפעם כאמור מדובר במשחק יחסית חסר חשיבות עבור הקבוצה מהבירה.

רבע ראשון:

חמישיית רייר ונציה: אמדאו טסיטורי, לאונרדו קנדי, ג’ורדן פארקס, קייל ווילטג’ר ודנזל ולנטיין.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, אוסטין וויילי, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן וג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס 

