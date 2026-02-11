רבע 1, 02:05: רייר ונציה - הפועל י-ם 11:14

המחזור ה-18 והאחרון של העונה הסדירה ביורוקאפ ממשיך בשעה זו, כשהפועל ירושלים מתארחת בפלאספורט טאלירקיו, שם היא פוגשת את רייר ונציה. הקבוצה מהבירה כבר הבטיחה את ראשות הבית, כשהיא רוצה לסיים את שלב הבתים בטעם מתוק.

יונתן אלון וחניכיו בלי ספק בכלל מגיעים במצב רוח מעודד, אחרי שביום ראשון ניצחו בפעם הרביעית העונה את הפועל תל אביב, הפעם 91:105 גדול. זה בהחלט אפשרי שנראה רוטציות היום מצד המאמן, שכן בעוד מספר ימים הירושלמים פוגשים את מכבי תל אביב במסגרת חצי גמר הגביע.

מהצד השני, הקבוצה האיטלקית גם נמצאת גבוה בטבלה, במקום הרביעי. במפגש ביחיד בין הקבוצות העונה, הפועל ירושלים היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה, כשהביסה את ונציה 66:98 גדול. הפעם כאמור מדובר במשחק יחסית חסר חשיבות עבור הקבוצה מהבירה.

רבע ראשון:

חמישיית רייר ונציה: אמדאו טסיטורי, לאונרדו קנדי, ג’ורדן פארקס, קייל ווילטג’ר ודנזל ולנטיין.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, אוסטין וויילי, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן וג'וזאיה ג'ורדן ג'יימס