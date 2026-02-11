חוזר לארגנטינה: הקבוצה החדשה של דייגו פלורס

אחרי הקדנציה הקצרה והסוערת במכבי חיפה, דייגו פלורס בדרך ליעד חדש: אינסטיטוטו הארגנטינאית. המאמן הארגנטינאי, שעזב את הירוקים ב-2025 לאחר תקופה לא ארוכה, נמצא על סף מינוי בקבוצה מקורדובה, שמחפשת שינוי כיוון מיידי בטורניר האפרטורה של 2026.

אינסטיטוטו נקלעה לצומת דרכים לא פשוטה. דניאל אולדרה עזב כבר אחרי שני מחזורים בלבד, וההנהלה נאלצה להאיץ תהליכים כשהטורניר כבר בעיצומו ואין כמעט מרווח לטעויות. במועדון הבינו שהזמן דוחק, והשם שזוכה לקונצנזוס הרחב ביותר הוא זה של פלורס, בן העיר קורדובה, שמגיע עם רזומה ייחודי ודרך חיים מקצועית יוצאת דופן.

על פי הדיווחים בארגנטינה, השיחות עם מי ששימש בעבר כעוזרו של מרסלו ביילסה מתקדמות היטב, ובאינסטיטוטו מקווים לסגור את המינוי בהקדם כדי שיוכל לעמוד על הקווים כבר ביום ראשון הקרוב, כאשר הקבוצה תארח את סנטרל קורדובה מסנטיאגו דל אסטרו באצטדיון חואן דומינגו פרון. אם הכל ייחתם בזמן, הופעת הבכורה הרשמית שלו עשויה להגיע כבר במשחק הבית הבא מול אתלטיקו טוקומן, ביום חמישי.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מהליגות האזוריות ועד אירופה

פלורס, המכונה "המתרגם" בשל תפקידו בעבר בצוות של ביילסה, לא צמח במסלול הקלאסי של מאמני צמרת. הוא שיחק בליגות חובבניות ואזוריות, במועדונים כמו לאס פלורס, ספורטיבו בלגראנו דה אלמאפוארטה ופרוגרסו דה נואטינגר, מבלי ליהנות משם משפחה מפורסם או רקע באליטה.

אחרי שנים לצד ביילסה, קיבל פלורס החלטה משמעותית לשוב לארגנטינה ולצאת לדרך עצמאית כמאמן ראשי. הוא הציג פרויקטים למספר מועדונים, ביניהם גם אינסטיטוטו, שם הותיר רושם חיובי עוד מאחורי הקלעים.

ההזדמנות הראשונה הגיעה בגודוי קרוס בליגה הבכירה, ובהמשך אימן גם בסן מרטין דה טוקומן, בגימנסיה לה פלאטה ולאחרונה במכבי חיפה. הקדנציה האחרונה שלו בארגנטינה לפני ישראל הייתה קצרה במיוחד, 90 ימים בלבד בגימנסיה לה פלאטה. הוא עמד על הקווים ב-13 משחקים, השיג 3 ניצחונות, מול סן מרטין דה סן חואן, אתלטיקו טוקומן ופלאטנסה, לצד 4 תוצאות תיקו ו-6 הפסדים. הוא פוטר לאחר הדחה מגביע ארגנטינה בפנדלים מול סנטרל קורדובה מרוסאריו. גם התקופה במכבי חיפה לא האריכה ימים, וכעת פלורס ניצב בפני אתגר חדש, אולי המשמעותי ביותר בקריירה שלו כמאמן ראשי.

מבחינת המועדון מקורדובה, ההימור ברור: מאמן מוכן, עם רעיונות מגובשים ומתודולוגיה סדורה, גם אם ללא קבלות מסורתיות כמו שמות אחרים בשוק. מבחינת פלורס, מדובר בהזדמנות להוכיח שכל הדרך שעבר, מהמגרשים הקטנים בפנים הארץ ועד למשחקים באירופה לצד ביילסה, הכינה אותו לרגע הזה.