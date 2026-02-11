יום רביעי, 11.02.2026 שעה 08:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

חוזר לארגנטינה: הקבוצה החדשה של דייגו פלורס

אחרי הפיטורים ממכבי חיפה, המאמן יקבל את התפקיד באינסטיטוטו הארגנטינאית שנקלעה לצומת דרכים לא פשוטה. עשוי לעמוד על הקווים כבר ביום ראשון

|
דייגו פלורס (עמרי שטיין)
דייגו פלורס (עמרי שטיין)

אחרי הקדנציה הקצרה והסוערת במכבי חיפה, דייגו פלורס בדרך ליעד חדש: אינסטיטוטו הארגנטינאית. המאמן הארגנטינאי, שעזב את הירוקים ב-2025 לאחר תקופה לא ארוכה, נמצא על סף מינוי בקבוצה מקורדובה, שמחפשת שינוי כיוון מיידי בטורניר האפרטורה של 2026.

אינסטיטוטו נקלעה לצומת דרכים לא פשוטה. דניאל אולדרה עזב כבר אחרי שני מחזורים בלבד, וההנהלה נאלצה להאיץ תהליכים כשהטורניר כבר בעיצומו ואין כמעט מרווח לטעויות. במועדון הבינו שהזמן דוחק, והשם שזוכה לקונצנזוס הרחב ביותר הוא זה של פלורס, בן העיר קורדובה, שמגיע עם רזומה ייחודי ודרך חיים מקצועית יוצאת דופן.

על פי הדיווחים בארגנטינה, השיחות עם מי ששימש בעבר כעוזרו של מרסלו ביילסה מתקדמות היטב, ובאינסטיטוטו מקווים לסגור את המינוי בהקדם כדי שיוכל לעמוד על הקווים כבר ביום ראשון הקרוב, כאשר הקבוצה תארח את סנטרל קורדובה מסנטיאגו דל אסטרו באצטדיון חואן דומינגו פרון. אם הכל ייחתם בזמן, הופעת הבכורה הרשמית שלו עשויה להגיע כבר במשחק הבית הבא מול אתלטיקו טוקומן, ביום חמישי.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

מהליגות האזוריות ועד אירופה

פלורס, המכונה "המתרגם" בשל תפקידו בעבר בצוות של ביילסה, לא צמח במסלול הקלאסי של מאמני צמרת. הוא שיחק בליגות חובבניות ואזוריות, במועדונים כמו לאס פלורס, ספורטיבו בלגראנו דה אלמאפוארטה ופרוגרסו דה נואטינגר, מבלי ליהנות משם משפחה מפורסם או רקע באליטה.

אחרי שנים לצד ביילסה, קיבל פלורס החלטה משמעותית לשוב לארגנטינה ולצאת לדרך עצמאית כמאמן ראשי. הוא הציג פרויקטים למספר מועדונים, ביניהם גם אינסטיטוטו, שם הותיר רושם חיובי עוד מאחורי הקלעים.

ההזדמנות הראשונה הגיעה בגודוי קרוס בליגה הבכירה, ובהמשך אימן גם בסן מרטין דה טוקומן, בגימנסיה לה פלאטה ולאחרונה במכבי חיפה. הקדנציה האחרונה שלו בארגנטינה לפני ישראל הייתה קצרה במיוחד, 90 ימים בלבד בגימנסיה לה פלאטה. הוא עמד על הקווים ב-13 משחקים, השיג 3 ניצחונות, מול סן מרטין דה סן חואן, אתלטיקו טוקומן ופלאטנסה, לצד 4 תוצאות תיקו ו-6 הפסדים. הוא פוטר לאחר הדחה מגביע ארגנטינה בפנדלים מול סנטרל קורדובה מרוסאריו. גם התקופה במכבי חיפה לא האריכה ימים, וכעת פלורס ניצב בפני אתגר חדש, אולי המשמעותי ביותר בקריירה שלו כמאמן ראשי.

מבחינת המועדון מקורדובה, ההימור ברור: מאמן מוכן, עם רעיונות מגובשים ומתודולוגיה סדורה, גם אם ללא קבלות מסורתיות כמו שמות אחרים בשוק. מבחינת פלורס, מדובר בהזדמנות להוכיח שכל הדרך שעבר, מהמגרשים הקטנים בפנים הארץ ועד למשחקים באירופה לצד ביילסה, הכינה אותו לרגע הזה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */