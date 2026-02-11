יום רביעי, 11.02.2026 שעה 14:39
גביע המדינה לנוער
דקה 41: מכבי ת"א - מכבי חיפה 0:1

גביע המדינה לנוער, שמינית גמר: דווקא אחרי שהירוקים פתחו בצורה טובה והיו מסוכנים יותר, הצהובים עלו ליתרון הודות לנגיחה של לוטם אסרס. מי תנצח?

|
נעם שטייפמן עם הכדור (חגי מיכאלי)
נעם שטייפמן עם הכדור (חגי מיכאלי)

אחרי שקיבלנו את ששת המשחקים הראשונים אתמול, ולאחר שהן נפגשו ממש בסוף השבוע האחרון במסגרת הליגה, מכבי תל אביב פוגשת את מכבי חיפה בשעה זו, הפעם בשמינית גמר גביע המדינה לנוער. הצהובים רוצים לנצח שוב, הירוקים לנקום על ה-6:1 ולעלות לשלב הבא.

אז כאמור, החבורה של דן רומן מגיעה במצב רוח מעודד במיוחד, אחרי שממש בשבת האחרונה היא פירקה לחלוטין את הקבוצה מהכרמל, כשניצחה 1:6 עצום ושמרה על המקום הראשון. הצהובים ירצו לעשות את העבודה גם היום.

מהצד השני של המתרס, אלו היו ימים הפכפכים מאין כמותם עבור הקבוצה בירוק. מצד אחד, היא השיגה ניצחון היסטורי על ברצלונה בפנדלים, שהעלה אותה לשמינית גמר ליגת האלופות לנוער, אך מהצד השני, אותה תבוסה למכבי ת”א. האורחת יודעת שעליה לתקן.

מחצית ראשונה

שחקני הקבוצות לפני המשחק (חגי מיכאלי)שחקני הקבוצות לפני המשחק (חגי מיכאלי)
מנספורד הגיע לצפות (חגי מיכאלי)מנספורד הגיע לצפות (חגי מיכאלי)
רוני דיילה. הגיע לצפות (חגי מיכאלי)רוני דיילה. הגיע לצפות (חגי מיכאלי)
גם ליאור רפאלוב פה (חגי מיכאלי)גם ליאור רפאלוב פה (חגי מיכאלי)

דקה 1: השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת בנס ציונה לדרך!

דקה 5: מצב ראשון למכבי חיפה. דניאל דרזי העלה מצד שמאל, ניב גבאי נגח לידיים של השוער.

דקה 10: ליאם לוסקי בפעולה מצוינת באגף הימיני, כשהוא חלף על פני השומר שלו בדריבל מוצלח, ומוצא ברחבה את דרזי שבעט שטוח לפינה הימנית, כדור שעידן טראו קלט בלי בעיה.

יהונתן קוצר מול איילון ברוך (חגי מיכאלי)יהונתן קוצר מול איילון ברוך (חגי מיכאלי)

דקה 14, שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: מקבץ מסירות יפה ברחבה של הירוקים הסתיים בהגבהה טובה של יהונתן קוצר שמצאה את לוטם אסרס, שנגח אל הרשת והעלה את הצהובים ליתרון.

השער של לוטם אסרס (חגי מיכאלי)השער של לוטם אסרס (חגי מיכאלי)
לוטם אסרס חוגג (חגי מיכאלי)לוטם אסרס חוגג (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)שחקני מכבי תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

דקה 19: יהונתן קוצר עם עוד הגבהה מצוינת מצד ימין לרחבה, הפעם איתי זפרני נגח חזק, אך הכדור הלך מעל למשקוף.

הרכב מכבי ת”א: עידן טראו, יהונתן קוצר, לירוי אבריבאייה, נעם לוי, עידן וינברג, רועי מגור, ערן גינת, עילאי בן סימון, לוטם אסרס, יואב חוניו ואיתי זפרני.

הרכב מכבי חיפה: מרק גולנקוב, איילון ברוך, ארד גייסט, נעם שטייפמן, יהלי חרמוני, עילאי רואש, איתי סולומון, נועם גולדברג, ליאם לוסקי, דניאל דרזי וניב גבאי.

