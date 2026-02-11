כישרון גדול שאוהב לבלות: היכרות עם פדריניו

לפדריניו, הקשר-חלוץ הברזילאי החדש של מכבי נתניה, יש גנים מצוינים כי אביו הוא בטו, הקשר שנכלל בשלהי שנות ה-90 בסגלים מפוארים של סלסאו. בין היתר, הוא זכה במדליית הזהב בקופה אמריקה ב-1999, ביחד עם רונאלדו, ריבאלדו, רוברטו קרלוס, קאפו, רונאלדיניו וזה רוברטו. אמנם הוא ממש לא היה שחקן הרכב, אבל שותף ב-3 משחקים בטורניר, כולל בניצחון על ארגנטינה ברבע הגמר, וההערכה כלפיו הייתה גדולה. לא במקרה הוא הגיע לליגה האיטלקית כבר בגיל 21 ולבש את מדי נאפולי. הוא אף שיחק בכל 4 הקבוצות הגדולות של ריו דה ז'ניירו – בוטאפוגו, פלמנגו, פלומיננזה ו-ואשקו דה גאמה.

אהבתו הגדולה הייתה נתונה לפלמנגו, בה כיכב ב-3 זכיות באליפות קריוקה של ריו, וגם בנו הוא אוהד שרוף שלה. חלומו הגדול מאז ומתמיד היה ללבוש את החולצה האדומה-שחורה, והוא הגשים אותו. פדריניו הצטרף לאקדמיה של פלמנגו בגיל 9, בלט בקבוצות הילדים והנוער בכל הגילאים, והוכיח את עצמו כשחקן רב גוני מאוד. לאורך השנים, שיחק הבחור המוכשר כפליימייקר, כקיצוני בשני האגפים, כחלוץ מטרה, ולעתים תכופות גם כקשר רחבה לרחבה בסגנון אביו. כאשר חתם בקיץ 2021 על חוזה מקצוני ראשון בהיותו בן 18, הוכנס בו סעיף שחרור בגובה 50 מיליון אירו, וזה לא דבר של מה בכך. פדריניו הוגדר אז כאחד השחקנים הצעירים המבטיחים שצמחו בקבוצה.

העניין הוא כי פלמנגו היא הקבוצה הטובה ביותר בדרום אמריקה בשנים אלה, והמשימה להתברג בסגל הראשון קשה ביותר. לכן בילה פדריניו בעיקר בקבוצה עד גיל 20, בה היה אחד האחראים הבולטים לזכייה באליפות ב-2023. הוא התלהב לערוך שתי הופעות קצרות כמחליף בליגה הברזילאית, ובטו היה גאה מאוד כשזה קרה, אך בשלב מסוים הגיעה המשפחה להבנה כי יהיה צורך לעבור על מנת להתקדם מקצועית. בשלב זה נכנס לתמונה אנדרה זאנוטה, המנהל הספורטיבי של דאלאס.

בטו (משמאל) לצד רומאריו (IMAGO)

בעברו, עבד זאנוטה בסנטוס, והיה בין היתר אחראי על עסקת המכירה של ניימאר לברצלונה. הוא כיהן במולדתו גם בגרמיו, ויש לו קשרים ענפים מאוד בברזיל. לפיכך, הוא נהנה לזהות ברזילאים צעירים עם פוטנציאל גבוה ומנסה להביאם לדאלאס כדי להעניק להם במה ב-MLS. פדריניו עשה את הדרך הזו לפני שנתיים, ושובץ לשם התחלה בשורות נורת' טקסס, קבוצת הבת של דאלאס בליגת המילואים.

הצלחתו בשנה הראשונה בארצות הברית הייתה מסחררת. פדריניו התאקלם במהירות, והמאמן ג'ון גאל הצהיר: "הוא השתלב נהדר, כאילו היה כאן שנים. התלהבנו כשהוא צורף, ואנחנו נרגשים עוד יותר כאשר ראינו אותו בפעולה. תהיה לו השפעה אדירה על הליגה". הוא צדק בהחלט כי פדריניו היה אחד הכוכבים הבולטים באליפות MLS Next Pro עם 13 שערים ו-8 בישולים ב-21 משחקים. נורת' טקסס עלתה לגמר מול המילואים של פילדלפיה יוניון, והברזילאי גנב את כל הכותרות עם ביצוע פנומנלי. פילדלפיה, שנחשבה לפייבוריטית, עלתה ליתרון 0:2 מוקדם, אבל הטקסנים חזרו במחצית השנייה, ופדריניו קבע 2:3 דרמטי בזמן פציעות עם שער מרהיב בעקב - לא פחות ולא יותר. אחרי הצגה כזו, היה ברור שדרכו תהיה סלולה לסגל הראשון של דאלאס לקראת עונת 2025.

פדריניו חתם לעונה עם אופציה לשנתיים נוספות, והפתיחה ב-MLS הייתה חיובית – הוא הבקיע בהופעת הבכורה בהרכב לרשת קולורדו ראפידס. באפריל הוא סיפק את התצוגה הטובה ביותר בדאלאס, בדרך לקאמבק מפואר על חשבון אינטר מיאמי. היריבה אמנם התייצבה בהרכב חסר, ללא ליאו מסי, לואיס סוארס וסרחיו בוסקטס, אך זה עדיין היה קרב יוקרתי מבחינת הטקסנים. מיאמי הובילה 1:3 כאשר פדריניו עלה מהספסל לחצי השנה האחרונה והנדס את המהפך. הוא בישל את השוויון והבקיע בעצמו את שער הניצחון בדרך ל-3:4 מרגש.

ניימאר בברצלונה (רויטרס)

הירושה מאביו שאהב לשחק כדורגל וגם לשתות

המופע הזה העניק לו מקום בהרכב למשך מספר שבועות, אך באותה תקופה התגלו גם בעיות משמעת. גורם המקורב לדאלאס מספר: "הכוכב הארגנטיני לוסיאנו אקוסטה לקח את פדריניו תחת חסותו, במובן הרע של המילה של הביטוי. הוא גרר אותו לבילויים, וכתוצאה מכך נרשמו לברזילאי איחורים והברזות. התנהלותו של אקוסטה פגעה קשות בחדר ההלבשה, והוא הועזב באוגוסט כדי להעלים את השפעתו הבעייתית, בין היתר על פדריניו".

כאן המקום לציין כי פדריניו ירש מאביו לא רק יכולות על המגרש. אולי תהיתם כאשר התחלתם לקרוא את הפרופיל מדוע אינכם זוכרים את בטו. היה לו פוטנציאל להפוך לשחקן משמעותי מאוד, אך הוא לא מיצה אותו בגלל חיבה יתרה לבילויים ושתייה מופרזת. זו הסיבה בגללה עזב את נאפולי בתום עונה אחת בלבד, לא שב לאירופה ומצא את עצמו בסופו של דבר בליגה היפנית. כאשר שיחק בליגה הברזילאית, הדביקו לו יריביו את הכינוי בטו קשאסה. קשאסה הוא משקה אלכוהולי לאומי בברזיל שדומה לרום, ובטו אהב מאוד ללגום אותו, לצד משקאות חריפים נוספים ובירה בכמויות לא סבירות. "אני אוהב לשחק כדורגל ואני אוהב לשתות. אי אפשר לשנות את זה. אין לי בעיה עם הכינוי שלי", הוא אמר לימים.

זו האווירה אותה ספג פדריניו בבית, וגם בתקופתו בפלמנגו הוא אהב לצאת וליהנות מהחיים. בדאלאס פגעה נטיה זו מאוד בסיכוייו להצליח, ובאמצע העונה הוא הפך לדמות שולית למדי אצל המאמן הקפדן אריק קוויל. השער לרשת אינטר מיאמי נותר האחרון שלו בקבוצה, חלקו היה מוגבל מאוד במחצית השנייה של 2025, ובתום העונה החליטה דאלאס לא לממש את האופציות. כך פספס פדריניו את הצ'אנס בקבוצה שרצתה מאוד להאמין בו, והפך לשחקן חופשי בגיל 22.

פדריניו (IMAGO)

הגורם המקורב לדאלאס מספר על תכונותיו: "פדריניו הוא שחקן ברזילאי עם המון סטייל. יש לו מהירות ויכולת טכנית, והוא שיחק אצלנו כקיצוני ימני, חלוץ מרכזי ופליימייקר. עושה משחק מאחורי החלוץ זו כנראה העמדה העדיפה מבחינתו. הכדרור שלו שובה את העין, ויש לו גם בעיטה טובה מכל הטווחים. כשרונו לא מוטל בספק, אבל הוא נוטה לאבד ריכוז במהלך המשחקים. הוא לא יציב, יכול להיעלם, וזה יכול להיות מתסכל מאוד עבור מאמנים ואוהדים. בדאלאס בנו עליו, ולו היה מצליח לסדר את הראש במועדון היו שמחים לממש את האופציה ולהחתימו על חוזה חדש. למרבה הצער, זה לא עבד מבחינה מנטלית".

המסקנה מבחינתו ברורה: "לפדריניו יש פוטנציאל גבוה, אבל הוא זקוק למאמן שיבין אותו ויצליח לגרום לו להיות מרוכז על המגרש ומחוצה לו. אם זה יקרה, הוא יכול להצליח ולהיות שחקן בולט בקבוצה ברמתה של דאלאס ואף מעבר לכך. בליגה הישראלית הוא בהחלט אמור להיות שחקן בולט מאוד, בתנאי שיתמקד בכדורגל".

רוני לוי (עמרי שטיין)

האם רוני לוי הוא האיש הנכון למשימה? את התשובה נקבל בתקופה הקרובה, אבל אוהדי מכבי נתניה בהחלט יכולים להתחיל לפנטז על קסם ברזילאי טהור. בינתיים בפאבים של העיר מומלץ לייבא מברזיל מלאי של קשאסה לרגל בואו, ולקראת הביקורים הצפויים של בטו.