ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3629-2725סנדרלנד11
3437-3525פולהאם12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

איך אתגר אחד הפך לסמל ה'קללה' של יונייטד?

בלי ניצחונות, אין תספורת: האתגר של פרנק אילט צבר מימדים עצומים, הלייב שלו מול ווסטהאם הגיע ל-100,000 צופים בשיא. המועדון, השחקנים והקהל מאסו

|
פרנק אילט (פרטי)
פרנק אילט (פרטי)

מה שהתחיל כרעיון קליל ברשתות החברתיות הפך בתוך 493 ימים לתופעה של ממש. פרנק אילט, שמוכר ברשת בשם The United Strand, העלה ב-5 באוקטובר 2024 סרטון שבו סיפר כי לא יסתפר עד שמנצ'סטר יונייטד תרשום 5 ניצחונות רצופים. הוא אף צירף סקר לעוקביו ושאל מתי לדעתם תגיע התספורת הבאה, 2024, 2025 או 2026, ו-90% מתוך 27,000 משיבים בחרו ב-2026. מאז עברו יותר משנה ויונייטד עדיין לא הצליחה להשלים רצף כזה, כשהפעם האחרונה שבה עשתה זאת הייתה בין ינואר לפברואר 2024.

אילט סיפר כי בתחילה ראה באתגר בידור תמים שנועד "לחלוק קצת חיוביות" בתקופה מתסכלת עבור האוהדים. "חשבתי שזה ייגמר תוך 3 או 4 חודשים", אמר, "זה היה אמור להיות צחוק וזהו, אבל זה לא ממש הסתדר ככה". עם הזמן, השיער שהלך והתארך הפך לסמל ויזואלי למצב הקבוצה, תזכורת שבועית לירידה ביכולת ולתקופה הקשה שעוברת על המועדון.

בין בדיחה למבוכה ציבורית

בינתיים, האתגר צבר ממדים עצומים. לאילט יש כיום יותר מ-2.3 מיליון עוקבים, והוא אף שידר בלייב ביוטיוב משחק של הקבוצה מול ווסטהאם, עם יותר מ-100,000 צופים בשיא. הוא שכר סוכן לטיפול בפניות מסחריות, שיתף פעולה עם גופי מדיה גדולים והקים חברה מסודרת לניהול הבקשות הרבות. לדבריו, "זה כבר לא באמת עליי. כל כך הרבה אנשים עוקבים אחרי זה. אני לא יכול פשוט להפסיק".

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד מאוכזבים (IMAGO)

במנצ'סטר יונייטד עצמה היחס השתנה. אם בתחילה נדמה היה שהמועדון זורם עם הבדיחה, אפילו עם חדר ספרים חדש במתחם האימונים בקרינגטון, הרי שכיום אין להם עניין לקחת חלק. הקפטן ברונו פרננדש והמאמן מייקל קאריק הגיבו בביטול כשנשאלו על כך לאחר ניצחון רביעי ברציפות מול טוטנהאם, אם כי קאריק הודה שילדיו סיפרו לו על הסיפור. במקביל, חלק מהאוהדים הביעו מיאוס, ואחד מהם אף הורחק לצמיתות מאולד טראפורד לאחר שהתעמת עם אילט במשחק מול צ'לסי בספטמבר 2025.

לצד הביקורת, אילט גם ניסה להפוך את היוזמה לחיובית יותר. הוא מתכנן לתרום את שיערו לעמותת Little Princess Trust ולפתוח עמוד גיוס תרומות, כשכבר כעת נאספו יותר מ-6,000 ליש"ט, הרבה מעבר ליעד המקורי של 500. עם זאת, היו גם מי שביקרו אותו על שיתוף פעולה עם חברת הימורים ועל מיסחור הרעיון, טענות שאילט דחה.

כך או כך, הסיפור הפך ליותר מבדיחה ברשת. יונייטד לא הצליחה לייצר יציבות אמיתית מאז פרישתו של סר אלכס פרגוסון, ובזמן ששאר קבוצות ה-"big six" רשמו רצפים של 5 ניצחונות בשנים האחרונות, באולד טראפורד עדיין ממתינים. בין אם בעד או נגד, רוב האוהדים רק רוצים לראות את הסוף, ואת הרגע שבו המספריים סוף סוף ייפגשו עם השיער.

