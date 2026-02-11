יום רביעי, 11.02.2026 שעה 08:51
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

עדכונים שוטפים: היום האחרון לחלון ההעברות

ONE מביא לכם את העדכונים על הניסיונות האחרונים של הקבוצות בליגת העל להתחזק לקראת סגירת מועד ההעברות: תורג'מן בדרך להפועל חיפה. דיווחים חיים

|
אלון תורג'מן (עמרי שטיין)
אלון תורג'מן (עמרי שטיין)

חלון ההעברות של החורף מתקרב לסיומו. היום (רביעי) ייסגר החלון באופן רשמי, כאשר כעת קבוצות ליגת העל נמצאות בישורת האחרונה של האפשרות להתחזק עכשיו לקראת שלבי המאני טיים של עונת 2025/26. אנחנו כאן ב-ONE מביאים לכם את העדכונים וההחתמות הרשמיות במסגרת מסע החיזוק של המועדונים, רגע לפני סגירת החלון.

8:21: אחמד טאהא שוחרר מבני סכנין בדרך לחתימה בבני ריינה.

7:00: הפועל חיפה תודיע הבוקר על החתמתו של אלון תורג’מן לשנה וחצי.

7:00: מכבי חיפה אמורה לסגור עד הצהריים את חזרתו לקבוצה של טומי ציצואשוילי.

