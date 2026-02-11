עדכונים שוטפים: היום האחרון לחלון ההעברות

חלון ההעברות של החורף מתקרב לסיומו. היום (רביעי) ייסגר החלון באופן רשמי, כאשר כעת קבוצות ליגת העל נמצאות בישורת האחרונה של האפשרות להתחזק עכשיו לקראת שלבי המאני טיים של עונת 2025/26. אנחנו כאן ב-ONE מביאים לכם את העדכונים וההחתמות הרשמיות במסגרת מסע החיזוק של המועדונים, רגע לפני סגירת החלון.

8:21: אחמד טאהא שוחרר מבני סכנין בדרך לחתימה בבני ריינה.

7:00: הפועל חיפה תודיע הבוקר על החתמתו של אלון תורג’מן לשנה וחצי.

7:00: מכבי חיפה אמורה לסגור עד הצהריים את חזרתו לקבוצה של טומי ציצואשוילי.