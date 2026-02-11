אינדיאנה ניצחה את הניקס בהארכה, יוסטון חגגה

ניו יורק (20:34) - אינדיאנה (40:14) 137:134 בהארכה

אינדיאנה עצרה רצף של 4 הפסדים עם ניצחון דרמטי בהארכה במדיסון סקוור גארדן, במשחק שכלל 39 חילופי הובלה, הכי הרבה העונה ב-NBA. פסקל סיאקם הוביל עם 30 נקודות, אנדרו נמבהארד הוסיף 24 נקודות ו-10 אסיסטים, והפייסרס נהנו מתרומה רחבה כש-8 שחקנים קלעו בספרות כפולות. הספסל של אינדיאנה עשה את ההבדל עם 43 נקודות לעומת 18 בלבד של הניקס. למרות שחסרה את איביצה זובאץ’ הפצוע בקרסול והגיעה עם מאזן חוץ חלש במיוחד, אינדיאנה פתחה את ההארכה בריצת 0:9 והצליחה לשרוד קאמבק מאוחר של ניו יורק, שקלעה 8 נקודות ב-20 שניות בסיום.

מנגד, ג’יילן ברונסון סיפק 40 נקודות, לצד 8 אסיסטים ו-5 ריבאונדים, אך הניקס ספגו הפסד שני בלבד ב-11 המשחקים האחרונים ושביעי ב-28 משחקי בית. ג’וש הארט רשם טריפל דאבל שני העונה עם 15 נקודות, 11 ריבאונדים ו-11 אסיסטים, וקארל אנתוני טאונס תרם 22 נקודות ו-14 ריבאונדים לפני שיצא ב-5 עבירות כשנותרו 2:14 דקות בהארכה. טאונס גם כפה הארכה עם 2 קליעות עונשין מדויקות 0.2 שניות לסיום הזמן החוקי, אחרי שנעצר בעבירה של ארון נסמית’, אך הפעם זה לא הספיק מול ההתעלות של הפייסרס.

ג'יילן ברונסון (רויטרס)

יוסטון (19:33) - לוס אנג'לס קליפרס (28:25) 95:102

יוסטון המשיכה במומנטום החיובי שלה בזכות הופעה מאוזנת ומשחק הגנה חזק ברבע האחרון. קווין דוראנט הוביל עם 26 נקודות, בעוד אלפרן שנגון הוסיף 22 נקודות, כולל שני הסלים האחרונים של הרבע השלישי שהעניקו לרוקטס יתרון 6 בכניסה לרבע המכריע. ג’בארי סמית’ ג’וניור תרם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-11 ריבאונדים, ואמן תומפסון חזר מהיעדרות בשל מחלה עם 16 נקודות. ריד שפרד קלע שלשה קשה לאחר חטיפה של דוראנט מברוק לופז והגדיל את היתרון ל-15, מה שגרם לטיירון לו לרוקן את הספסל.

מנגד, קוואי לנארד הוביל את הקליפרס עם 24 נקודות, אך הקבוצה התקשתה מחוץ לקשת עם 8 מ-30 בלבד לשלוש, זאת לאחר שבמפגש הקודם בין הקבוצות קלעה 20 שלשות. שלשה של ג’ורדן מילר צימקה ל-2 בלבד בסיום הרבע השלישי, אך יוסטון השתלטה על המשחק בדקות ההכרעה. בנדיקט מת’ורין, במשחקו הראשון מאז הטרייד מאינדיאנה, סיים עם 9 נקודות ו-7 ריבאונדים ב-26 דקות, בעוד דריוס גארלנד, שהגיע בעסקה ששלחה את ג’יימס הארדן לקליבלנד, עדיין מושבת בשל פציעה בבוהן.

קווין דוראנט (רויטרס)

פיניקס (22:31) - דאלאס (33:19) 111:120

פיניקס המשיכה במומנטום החיובי שלה עם ניצחון ביתי משכנע שהעמיק את המשבר של דאלאס, שספגה הפסד שמיני ברציפות. דילון ברוקס הוביל את הסאנס עם 23 נקודות, דווין בוקר הוסיף 19, ופיניקס שלטה כמעט לכל אורך ההתמודדות. בוקר קבע יתרון 1:2 כבר בפתיחת הרבע הראשון עם ג’אמפ שוט אופייני, ומאותו רגע הסאנס לא הביטו לאחור. בשיאם הם כבר הובילו ב-31 נקודות בדרך לניצחון מרשים.

מנגד, דאלאס ממשיכה להתרסק ולא ניצחה מאז ה-22 בינואר, אז גברה על גולדן סטייט. נאז’י מרשל בלט עם 31 נקודות וקופר פלאג סיים עם 27, אך זה לא הספיק מול העליונות של פיניקס בשני צידי המגרש. המאבריקס שוב התקשו לייצר יציבות, והפערים הגדולים שנפתחו במהלך המשחק המחישו את התקופה הקשה שעוברת עליהם.