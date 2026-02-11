יום רביעי, 11.02.2026 שעה 08:49
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
6130-4931מידלסברו1
5935-6331קובנטרי2
5429-5130איפסוויץ'3
5443-5031האל סיטי4
5336-3931מילוול5
4739-4431רקסהאם6
4734-3831פרסטון7
4638-4331בריסטול סיטי8
4644-4832סאות'המפטון9
4639-4332בירמינגהאם10
4539-4531דרבי קאונטי11
4436-3931ווטפורד12
4443-4231ק.פ.ר13
4328-3431סטוק סיטי14
4237-3831סוונסי15
3942-4232נוריץ'16
3945-4431שפילד יונייטד17
3638-2930צ'רלטון18
3447-3232ווסט ברומיץ'19
3338-2729פורטסמות'20
3251-4432לסטר21
3240-2731בלקבורן22
2844-2832אוקספורד יונייטד23
-762-1831שפילד וונסדיי24

"לא סיפק אף הצלה": הציון שקיבל דניאל פרץ

השוער הישראלי קיבל את הציון 4 בתקשורת האנגלית אחרי ה-3:4 של סאות'המפטון, 3 שחקנים קיבלו ציונים נמוכים ממנו. המאמן הסביר מה עמד מאחורי הקאמבק

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

סאות'המפטון חזרה לניצחון 3:4 גדול אחרי שכבר הייתה בפיגור 3:0 מול לסטר, אך עבור דניאל פרץ זה היה ערב מורכב. זו לא הייתה ההופעה הטובה ביותר של השוער הישראלי, שספג 3 שערים בתוך 19 דקות בפתיחת המשחק, במחצית ראשונה חלשה במיוחד של קבוצתו. אף על פי כן, הקדושים לא נשברו, חזרו בענק והפכו למועמדים רציניים לפלייאוף אחרי אחד הקאמבקים המרשימים של העונה.

ב'דיילי אצ'ו' העניקו לפרץ ציון 4, ונימקו כך: "ספג שלושה שערים במחצית ראשונה נוראית שבה אף שחקן לא נראה מסוגל. פטסון דאקה עבר אותו לאחר טעות בחלק קדמי יותר של המגרש, שעליה לא ניתן היה להאשים אותו. לא סיפק אף הצלה, אם כי לא היה לו מה לעשות במחצית השנייה". אגב, זה לא היה הציון הנמוך בקבוצה ושלושה שחקנים קיבלו את הציון 3.

המאמן לא מאשים, אלא מחזק

מאמן סאות'המפטון, טונדה אקרט, הבהיר לאחר המשחק כי אין בכוונתו להפנות אצבע מאשימה כלפי שחקן כזה או אחר. כשנשאל על המחצית הראשונה החלשה אמר: "אין לי הסבר. יכולנו לעלות ליתרון אחרי 30 שניות עם הזדמנות גדולה מאוד, אבל היינו צעד אחד מאחור בכל דבר. לא מצאנו את הקצב שלנו. היינו חלשים עם הכדור ובלעדיו. אבל אני לא יודע כמה זה משנה אחרי משחק כזה".

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

אקרט הדגיש כי הקבוצה קיבלה החלטה ברורה בהפסקה: "במחצית זה ריסט. זה קשה, אתה צריך לקבל החלטה. ביקשתי מהשחקנים לקבל החלטה וללכת על זה עד הסוף. הם היו מאוד ברורים שהם רוצים ללכת על זה. עשינו כמה התאמות והמחצית השנייה הייתה יוצאת מן הכלל". מבחינתו, הקרדיט שייך לשחקנים: "אני לא עומד על המגרש. זה הם. מחמאות גדולות לשחקנים".

המאמן אף שיבח את הרוח והאופי שהפגינו חניכיו, וציין כי גם כשהתוצאה הייתה עדיין 3:0 בתחילת המחצית השנייה, ניתן היה לשמוע רק את אוהדי סאות'המפטון שרים, דבר שעזר לשחקנים להשיג את השער הראשון וליצור מומנטום. "שלוש נקודות תמיד עוזרות, אבל שלוש הנקודות האלה עוזרות אפילו יותר", אמר, והוסיף כי הקבוצה כבר הוכיחה שהיא יודעת לנצח בדרכים שונות, גם יפות וגם מכוערות.

כך, בעוד הכותרות מתמקדות בקאמבק האדיר משערים של רוס סטיוארט, ג'ק סטיבנס, ראיין מאנינג ושי צ'ארלס, עבור פרץ זה היה משחק של שני חצאים מנוגדים: מחצית ראשונה קשה במיוחד, ומחצית שנייה שבה כמעט לא נדרש לעבוד. והחשוב מכל מבחינתו, המאמן בחר לחבק ולא לבקר, בערב שייזכר בעיקר בזכות האופי והאמונה של הקדושים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */