"לא סיפק אף הצלה": הציון שקיבל דניאל פרץ

סאות'המפטון חזרה לניצחון 3:4 גדול אחרי שכבר הייתה בפיגור 3:0 מול לסטר, אך עבור דניאל פרץ זה היה ערב מורכב. זו לא הייתה ההופעה הטובה ביותר של השוער הישראלי, שספג 3 שערים בתוך 19 דקות בפתיחת המשחק, במחצית ראשונה חלשה במיוחד של קבוצתו. אף על פי כן, הקדושים לא נשברו, חזרו בענק והפכו למועמדים רציניים לפלייאוף אחרי אחד הקאמבקים המרשימים של העונה.

ב'דיילי אצ'ו' העניקו לפרץ ציון 4, ונימקו כך: "ספג שלושה שערים במחצית ראשונה נוראית שבה אף שחקן לא נראה מסוגל. פטסון דאקה עבר אותו לאחר טעות בחלק קדמי יותר של המגרש, שעליה לא ניתן היה להאשים אותו. לא סיפק אף הצלה, אם כי לא היה לו מה לעשות במחצית השנייה". אגב, זה לא היה הציון הנמוך בקבוצה ושלושה שחקנים קיבלו את הציון 3.

המאמן לא מאשים, אלא מחזק

מאמן סאות'המפטון, טונדה אקרט, הבהיר לאחר המשחק כי אין בכוונתו להפנות אצבע מאשימה כלפי שחקן כזה או אחר. כשנשאל על המחצית הראשונה החלשה אמר: "אין לי הסבר. יכולנו לעלות ליתרון אחרי 30 שניות עם הזדמנות גדולה מאוד, אבל היינו צעד אחד מאחור בכל דבר. לא מצאנו את הקצב שלנו. היינו חלשים עם הכדור ובלעדיו. אבל אני לא יודע כמה זה משנה אחרי משחק כזה".

דניאל פרץ (IMAGO)

אקרט הדגיש כי הקבוצה קיבלה החלטה ברורה בהפסקה: "במחצית זה ריסט. זה קשה, אתה צריך לקבל החלטה. ביקשתי מהשחקנים לקבל החלטה וללכת על זה עד הסוף. הם היו מאוד ברורים שהם רוצים ללכת על זה. עשינו כמה התאמות והמחצית השנייה הייתה יוצאת מן הכלל". מבחינתו, הקרדיט שייך לשחקנים: "אני לא עומד על המגרש. זה הם. מחמאות גדולות לשחקנים".

המאמן אף שיבח את הרוח והאופי שהפגינו חניכיו, וציין כי גם כשהתוצאה הייתה עדיין 3:0 בתחילת המחצית השנייה, ניתן היה לשמוע רק את אוהדי סאות'המפטון שרים, דבר שעזר לשחקנים להשיג את השער הראשון וליצור מומנטום. "שלוש נקודות תמיד עוזרות, אבל שלוש הנקודות האלה עוזרות אפילו יותר", אמר, והוסיף כי הקבוצה כבר הוכיחה שהיא יודעת לנצח בדרכים שונות, גם יפות וגם מכוערות.

כך, בעוד הכותרות מתמקדות בקאמבק האדיר משערים של רוס סטיוארט, ג'ק סטיבנס, ראיין מאנינג ושי צ'ארלס, עבור פרץ זה היה משחק של שני חצאים מנוגדים: מחצית ראשונה קשה במיוחד, ומחצית שנייה שבה כמעט לא נדרש לעבוד. והחשוב מכל מבחינתו, המאמן בחר לחבק ולא לבקר, בערב שייזכר בעיקר בזכות האופי והאמונה של הקדושים.