ויניסיוס ואמבפה שילמו: הארוחה הלילית של ריאל

מול הספקות, באה האחדות. כל סגל ריאל מדריד התכנס אמש (שלישי) בערב לארוחת גיבוש משותפת, בדיוק ברגע קריטי של העונה. בתמונה שפרסם ויניסיוס באינסטגרם, לצד לבבות, נראו כל 24 שחקני הקבוצה מחויכים, באירוע שיכול להיחשב כחגיגי, כאשר הישורת האחרונה כבר באופק.

הארוחה נערכה במסעדת המועדון הטרנדית '61', ברחוב חוסה אבסקל המרכזי. כל שחקני הסגל נכחו, כולל הפצועים לטווח ארוך כמו מיליטאו, וגם כאלה שייעדרו לתקופה כמו ג'וד בלינגהאם ורודריגו. מדובר ביוזמה של השחקנים עצמם, כאשר בתמונה ניתן היה לראות שלא נכח אף אחד מאנשי הצוות המקצועי. ויניסיוס היה זה שחשף את המפגש ברשתות החברתיות.

את הארוחה אירחו ויניסיוס ואמבפה, שניהם חברי המועדון ואף שילמו את החשבון. ההתכנסות התקיימה שבוע בלבד לפני מפגש הפלייאוף הגורלי בליגת האלופות מול בנפיקה, ובצל מאבק האליפות בליגה, שם ריאל מחזיקה ברצף של 7 ניצחונות. עם זאת, היכולת עדיין רחוקה מהציפיות, במיוחד לאחר ההדחה בגביע המלך מול אלבסטה, במשחק הבכורה של ארבלואה על הקווים.

שילמו את החשבון. אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

ההפסד בליסבון, שהותיר את הבלאנקוס מחוץ לשמינייה הראשונה באירופה, ממשיך לרחף מעל המועדון. כעת הם יפגשו שוב את ז’וזה מוריניו, כשהם מחויבים לניצחון כדי לגרש את רוחות אותו כישלון אירופי. במקביל, בליגה, ריאל מפגרת בנקודה אחת בלבד אחרי ברצלונה ואינה יכולה להרשות לעצמה עוד מעידות אם ברצונה להישאר במרוץ לתואר.

על רקע ים הדיונים סביב תפקוד הקבוצה וכמעט חודש מאז מינויו של ארבלואה, השחקנים החליטו להתאחד כדי לחזק את הקשרים ולבנות רוח קבוצתית לפני התקופה החשובה ביותר של העונה. באותו יום אף דווח כי ארבלואה ודני קרבחאל שוחחו כדי לשים סוף לכל רמז לבעיות סביב הושבתו של המגן על הספסל.

מי עזב ומתי: לילה לבן ברחוב חוסה אבסקל

האזור סביב המסעדה התמלא בסקרנים שהמתינו לשחקנים ביציאתם. לונין, רודיגר, ארדה גולר ומנדי היו הראשונים לעזוב, מעט אחרי 23:00. פדה ואלוורדה ומיליטאו יצאו סביב 23:30. פראן גארסיה עזב ב-23:39, ומסטנטואונו, ברהים וגונסאלו נכנסו לרכב ב-23:57, סמוך לחצות.

קצת יותר משעה לאחר מכן, קמאבינגה עזב ב-1:01. אלאבה אחריו ב-1:14, ורודריגו ודין האוסן ב-1:18, זמן קצר אחרי הצרפתי. ויניסיוס חזר לביתו ב-1:26, ואחריו אמבפה ב-1:32. קורטואה יצא ב-1:38 וקרבחאל ב-1:43. שתי דקות לאחר הקפטן, אורליאן טשואמני עזב ב-1:45, ואלברו קאררס ב-1:47.

הראשון שעזב. לונין (IMAGO)

בלינגהאם וטרנט משכו כמעט עד הסוף ועזבו ב-1:52. מעט לאחר מכן יצא סבאיוס ב-1:59. האחרון לעזוב היה אסנסיו, ב-2:50, כמעט שעה אחרי סבאיוס, ובכך הסתיימה ארוחה שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. הקבוצה תשוב להתאמן היום ב-12:00.

מועדון יוקרתי, אורחים נוצצים

הארוחה התקיימה במסעדת המועדון הטרנדית '61'. מאז פתיחתה הדיסקרטית אך המתוכננת היטב בתחילת דצמבר, נצפו במקום דמויות ציבוריות בולטות ממדריד ומהעולם. בין האורחים שכבר נהנו מהאווירה האינטימית והקוסמופוליטית של המועדון, שבבעלות Grupo Mosh, ניתן למצוא את השחקנים עצמם, את השחקנים ארון פייפר ואסתר אקספוסיטו, את הזמר הבינלאומי אוזונה, את איש העסקים אלחנדרו אגאג ואת לוחם ה-MMA איליה טופוריה, ועוד רבים אחרים.

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

כך, רגע לפני התקופה המכריעה באמת, שחקני ריאל מדריד בחרו לדבר פחות ולהתחבר יותר. על הדשא עוד יצטרכו להוכיח, אבל לפחות מחוץ לו, המסר ברור: אחד בשביל כולם.