סוף ידוע מראש: ההתנהלות היא שהובילה להדחה

הפועל חולון הפסידה אתמול (שלישי) 106:98 לריטאס וילנה במסגרת המחזור הרביעי של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב”א, במה שהיה אקורד הסיום לעונה האירופית של הסגולים, שני מחזורים לסיומו של השלב הנוכחי. חולוניה עשתה שינויים נרחבים לאורך העונה, ולמען האמת גם כך הגיעה להתמודדות במחזור שפתח את הסיבוב השני של הבית הנוכחי בעמדת נחיתות וכשהסיכויים לעשות משהו לא היו לטובתה, תחילה היא הרי ביצעה שינוי שני על הקווים, כאשר הפעם זה היה רגע לפני הנסיעה לסאמוקוב, שנית לכאבי הראש של הקבוצה הצטרף אחד נוסף, דריק וולטון ג'וניור לא עמד לרשותם.

מעבר לחיסרון, עוד לפני שהמשחק התחיל, במהלך הרבע השלישי אדאמה סאנוגו הורחק ובתום 40 דקות של כדורסל מתמטית ורשמית הפועל חולון איבדה סיכוי להעפיל לפלייאוף. הנתונים כאמור עמדו לרעתה צמד הפסדים בסיבוב הקודם ב-25 נקודות כל אחד, הגנה שבארבעה משחקים אפשרה ממוצע של 100 נקודות ובעיה בריבאונד.

כעת נותרו לחולוניה שני משחקים שהם לפרוטוקול אך בכל הנוגע לחישוב, בתרחיש הטוב ביותר קבוצתו של פרדראג קרוניץ' יכולה לסיים את השלב במאזן של שני ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, את לה מאן שבפסגה עם שלושה ניצחונות הם כבר לא יכולים להשיג ובמחזור הבא שישוחק בחודש מרץ אחת מבין גלטאסראיי לריטאס וילנה, לה ניצחון כפול על חולוניה תגיע לשלושה ניצחונות כך שגם המקום השני שמעניק את הכרטיס האחרון לשלב הפלייאוף כבר לא בר השגה.

שחקני הפועל חולון בהתייעצות (רועי כפיר)

הסוף במידה רבה היה ידוע מראש, והכישלון היה צפוי כבר בגזרת השחקנים הזרים, שברובם היו הימור על הימור על הימור על הימור, כשבונים קבוצה הימור אחד מקסימום שניים הם הגיוניים, אבל כל כך הרבה כבר שמים משוכה כמעט בלתי עבירה עוד לפני שהעסק התחיל שלא לדבר על התחבר. השינויים בסופו של דבר לא איחרו להגיע, היה רצון מצד ההנהלה להשתפר, אך מכל השינויים\שחרורים לצד החתמות פגיעה בול הייתה אחת שעד כה לפחות מראה יציבות, וזוהי הגעת אדאמה סונוגו אך ההתחלה והיסודות היו עקומים וההמשך בהתאם כפי שרמזו בסביבת הקבוצה.

דני פרנקו פוטר ונתפס כאשם העיקרי במועדון שכן היה לו את המנדט לבנות את הסגל, לצד הצהרות שיואב שמיר יהיה מאמן הקבוצה הגיעה לה המציאות והדרך שאמנם לא הייתה טובה אך לפחות לוותה בניצחונות. תחת המאמן הקודם הקבוצה פתאום ראתה יותר הפסדים והוחלט על פרידה משמיר, ששוב בהינתן היסודות העקומים איזה סיכוי באמת היה לו להצליח? אך הוא, כאמור נחלת העבר וקרוניץ'? הוא הספיק להעביר שני אימונים ומשחק הדחה שלא באמת הפתיע שהפך להיות לכזה.

דני פרנקו (רועי כפיר)

בעונה שבה אפשר לומר שבטח שמבחינת הדרך מדובר בכישלון של ממש, זו לא הבעיה היחידה של המועדון שכן מדובר בתרחיש שנראה שחוזר על עצמו בעונות האחרונות, כאשר התוצאות בליגת האלופות הופכות לטובות פחות מעונה לעונה, שכן הפעם הסגולים ימתינו חודש עד שיחזרו לשחק בזירה האירופית, כאמור לפרוטוקול בלבד.

בשלב הבתים הראשון הפועל חולון העפילה בצדק, ואפילו הייתה יכולה לחוש אכזבה על כך שפספסה את ההעפלה הישירה לשלב 16 האחרונות, אך בפליי אין היא לא באמת יכולה הייתה לאמוד את מצבה לאור הפארסה שהתפתחה מול טרפאני שארק, ובסופו של דבר בשלב הנוכחי הפועל חולון נחשפה על כל חולשותיה וטעויותיה שמרגישות כאילו חוזרות על עצמן ואפשר כבר לקבוע, כי בדיעבד מדובר היה בכרוניקה של כישלון ידוע מראש.

“אנחנו יכולים להיות קבוצה טובה”

קרוניץ' אמר לאחר המשחק: “זה היה משחק קשה ואמוציונלי, ברכות לריטאס על הניצחון. השחקנים שלי הראו אגרסיביות וכדורסל קבוצתי וסולידי, הם נלחמו היטב. הראנו אמוציות, ברגעים מסוימים היו רק אמוציות, אבל ראיתי שהשחקנים יכולים לשחק יחד והם נלחמו היטב ולקחו ריבאונדים היטב, שהייתה הבעיה בעבר, אבל אנחנו צריכים להמשיך ולעבוד. אנחנו רוצים לנצח אנחנו רוצים להיות טובים יותר ומה שראיתי מהם במשך יומיים איתם, הוא שאנחנו יכולים לשחק כדורסל טוב אם נעבוד קשה ונישאר יחד ואם נכוון את האמוציות לכיוון הנכון אנחנו יכולים להיות קבוצה טובה.

יואב שמיר מתדרך את שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

“הגעתי אתמול לאימון והיום לאימון הקליעות השחקנים היו ממוקדים ומרוכזים, הם רוצים לעבוד ולהראות שהם יכולים לשחק כדורסל טוב ועבורי זה היה סימן טוב, שהם מוכנים למשחק הזה, וכעת שיש לנו מספיק ימים עד למשחק הבא, אנחנו חייבים לשפר את המשחק שלנו יש לנו פוטנציאל, והם הראו את זה שאנחנו יכולים לשחק טוב נגד קבוצה טובה מאוד ואנחנו צריכים להיות מוכנים להתאמן היטב ולהיות טובים יותר”.

מנפורד הוסיף: “התקשינו במשחקים האחרונים ב-BCL אבל הפעם למרות שהפסדנו, עשינו צעד בכיוון הנכון אני חושב שעשינו את כל הדברים הנכונים. זה הרגיש טוב יותר בהפסד הזה, אני מרגיש שאנחנו בכיוון הנכון. ריטאס היא קבוצה טובה ששיחקה היטב אבל אנחנו צריכים להמשיך ולהשתפר בכל יום, ההפסד הזה קשה עבורנו היה חסר לנו משהו בסוף והמוטיבציה שלנו היא להמשיך ולהשתפר. יש לנו מאמן חדש שגורם לנו לשחק חזק יותר ואגרסיבי יותר ולשמור על קצב גבוה ולרוץ מהר יותר כך שאני מצפה לראות מה יקרה בעתיד”.