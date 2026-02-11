יום רביעי, 11.02.2026 שעה 08:51
5819-5724אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4116-3723קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

"במילה אחת - שימושי": מנור סולומון הפך ל"נכס"

ב'קוריירה דלו ספורט' שיבחו את הישראלי על התקופה האחרונה: "פיורנטינה זקוקה לשחקן כמוהו יותר מכל, הנוכחות שלו תמיד משפיעה על תוכנית המשחק"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

ב“קוריירה דלו ספורט” באיטלקי התמקדו בהתפתחות המרשימה שמציג מנור סולומון, שהבקיע בשני משחקי ליגה רצופים מול נאפולי וטורינו ומציג יכולת טובה במדים הסגולים.

“הישראלי כבר שם מאחוריו את הסערה בעלת הגוון הפוליטי שהתעוררה עם החתמתו. זהו שחקן כנף שמסוגל לשחק באותה מידה בצד ימין או בצד שמאל, אם כי האחרון הוא האגף המועדף עליו, כדי לחתוך לאמצע בחיפוש אחר בישולים ובעיקר שערים, כמו בשבת מול טורינו, דוגמה ברורה למה שהמאמן מבקש ממנו”, נכתב באיטליה.

“הוא הוסט לשמאל כמה דקות קודם לכן בעקבות הפציעה של גודמונדסון, ומהאגף הזה בדיוק הוא יזם את המהלך שעבר את הגראנאטה, ושאותו השלים האריסון עם הבישול לבעיטת הניצחון של קן. במילה אחת: שימושי".

טופ 5 סריה א': מנור בשער אדיר לחיבורים

“זה בדיוק מה שסולומון מוכיח שהוא עבור הוויולה מאז יום הבכורה שלו, וזה גם מה שפיורנטינה זקוקה לו יותר מכל במאבק ההישרדות הקשה והפתלתל שלה: שחקנים שמסוגלים לתרום תרומה מוחשית, אמיתית. והקיצוני בן ה-26, ששיחק בעבר בשחטאר, פולהאם ולידס, מספק זאת בפועל”.

“הנוכחות שלו, בהרכב בשלושת המשחקים האחרונים מול קליארי, נאפולי וטורינו, תמיד משפיעה על התוכנית של הוויולה, משום שהוא שחקן שמתאים את עצמו היטב טקטית, משתלב בכל עמדה שבה מציבים אותו, ובעל רפרטואר שיכול לגרום צרות להגנות היריבות. בקיצור, נכס, ואם כבר, יהיה עליו לשפר את התרומה ההגנתית שלו כדי להצדיק סופית את סעיף הרכישה האפשרי בסך 10 מיליון בסיום העונה, זאת כמובן בתנאי שפיורנטינה לא תרד ליגה”, סיכמו.

