יום רביעי, 11.02.2026 שעה 00:04
0:3 לירושלים על רחובות, המעפיל גברה על עיילבון

המחזור ה-15 של ליגת הכדורעף סיפק 4 משחקים מעניינים, כשהירושלמים סופרים ניצחון חמישי העונה. הוד השרון גברה על אשדוד, כפ"ס ניצחה את קריית אתא

המעפיל - עיילבון (אראל בורנשטיין)
המחזור ה-15 של ליגת העל לגברים בכדורעף התקיים היום (שלישי) עם ארבעה משחקים, וזאת לאחר שהמשחק המרכזי בין מכבי יעדים תל אביב ובין הפועל גליל מטה אשר עכו התקיים כבר ביום ראשון (בו ניצחה מכבי ת"א 1:3). במוקד היום – ניצחון חוץ מדהים של ירושלים על רחובות ושני משחקים שהסתיימו בתוצאות זהות לחלוטין, כולל במספר הנקודות בכל מערכה: ירושלים מול רחובות והמעפיל מול עיילבון.

מכבי רחובות – הפועל ירושלים 3:0 (25:23, 25:23, 25:21)

ירושלים עם עוד הישג נפלא וניצחון חוץ על רחובות, ללא ספק המרענן הרשמי של העונה לאחר שבעונה הקודמת לא היה לה אפילו ניצחון אחד, השנה היא כבר סופרת ניצחון חמישי שמקפיץ אותה על חשבון עיילבון למקום השמיני שמשמעו כניסה לפלייאוף, המשחק עצמו היה צמוד, אבל ירושלים ידעה להתעלות אל מול רחובות שהתדרדרה למקום השביעי בטבלה.

המעפיל/עמק חפר/מנשה – עיילבון 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

אחרי הניצחון המטורף על מכבי תל אביב במחזור האחרון, עיילבון הגיעה עם רוח גבית אדירה למשחק, אבל שחקני המעפיל במשחק מצוין עצרו אותם, ניצחון בשלוש מערכות חלקות, ששלושתן היו צמודות, והמעפיל מתקרבת למקום הרביעי בטבלה. עיילבון מהצד השני יורדת למקום התשיעי בטבלה – מחוץ לפלייאוף.

עדי תדמור, מאמן המעפיל, אמר לאחר המשחק: “אני שמח מאוד שהצלחנו לנצח משחק קשה מול קבוצה מצוינת שניצחה בשבוע שעבר את מכבי ת"א. פתחנו טוב את המשחק והמשכנו לשחק טוב לאורך כל המשחק”. הצטיינו בהמעפיל: סלטון עם 10 נקודות ואוליביירה עם 9 נקודות. הצטיין בעיילבון אינגרס עם 10 נקודות.

אשדוד – מוסינזון הוד השרון 3:1 (25:22, 17:25, 25:21, 25:22)

ניצחון סופר חשוב היום להוד השרון במשחק על המקום השלישי מול מכבי אשדוד, המערכה הראשונה הייתה צמוד אך הסתיימה בניצחון של הוד השרון, אשדוד התעוררה וניצחה את המערכה השנייה,  אבל הוד השרון ידעה ללחוץ על הדוושה ברגע הנכון ולקחה את שתי המערכות הנותרות, מה שהקפיץ אותה לפער של שלוש נקודות מאשדוד שבמקום הרביעי. הצטיינו בהוד השרון: קוצ'נב וקריטונוב (4 חסימות) עם 16 נקודות כל אחד. הצטיינו באשדוד:  אפונזה עם 19 נקודות וסוארה עם 13 נקודות.

קריית אתא – הפועל כפ”ס 3:1 (25:20, 25:19, 14:25, 25:18)

כפר סבא עם ניצחון שני רצוף עולה למעלה בטבלה אחרי הניצחון הערב. במשחק היום אחרי שתי מערכות בשליטת כפר סבא, קריית אתא ניצחה בקלות את השלישית אבל כפר סבא סגרה עניין במערכה הרביעית, קריית אתא במקום האחרון בטבלה עם שני ניצחונות בלבד.

