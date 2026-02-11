הסערה מאחוריהם? ארבלואה ודני קרבחאל נפגשו

דני קרבחאל ואלברו ארבלואה נפגשו פנים אל פנים אמש בניסיון להנמיך את הלהבות סביב היעדרו של המגן מהרכב בתקופה האחרונה. בריאל מדריד חזרו לאימונים אחרי הניצחון מול ולנסיה, ושני הצדדים בחרו שלא לדחות את השיחה, על רקע הביקורת והמתח שנוצרו בעקבות הספסול של קרבחאל במסטאייה. שם הוא לא רק שלא שותף, אלא גם ראה את דויד חימנס מקבוצת המילואים פותח בהרכב, ולאחר מכן מוחלף בטרנט אלכסנדר ארנולד, שחזר לסגל אחרי חודשיים של פציעה, שתי החלטות שהיו קשות מאוד לעיכול עבור הקפטן.

הספסול, המחוות וההתפוצצות התקשורתית

קרבחאל ביטא את חוסר שביעות רצונו לא רק בשיחות פנימיות, אלא גם כלפי חוץ. בתום המשחק בוולנסיה הוא תועד משוחח עם מאמן הכושר אנטוניו פינטוס, כשהמחוות והבעות הפנים המוגזמות שלו חשפו את המתח. בתקשורת הספרדית ציינו כי עד אותו רגע המצב כבר בעבע שבועות, קרבחאל חזר לכשירות, צבר אימונים וזימונים, אך פעם אחר פעם לא קיבל מקום בהרכב. כל זאת בזמן שטרנט היה מחוץ לעניינים וארבלואה אף נאלץ להציב את פדריקו ואלוורדה כמגן ימני כדי לאלתר פתרונות.

במסטאייה הכל התנקז לרגע אחד. העמדה הימנית "נלקחה" ממנו בפועל על ידי חימנס וטרנט, וארבלואה אף החזיר את ואלוורדה למרכז המגרש. קרבחאל לא היה הבחירה הראשונה, וגם לא השנייה, והדבר הוביל להתפוצצות מה שמכונה בתקשורת הספרדית "פרשת קרבחאל". במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, המאמן כבר נשאל ישירות על הסיטואציה החריגה סביב קפטן הקבוצה.

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

ההסבר של ארבלואה והשיחה המרגיעה

ארבלואה הסביר אז כי הוא רואה את קרבחאל משתפר באימונים, אך אינו מתכוון לקחת סיכונים מיותרים. לדבריו, המגן עוד יגיע לשיא הכושר שלו, והוא בטוח שחשיבותו תחזור לבלוט בקרוב. כעת, לפי הדיווחים, הפגישה במתחם של ריאל התקיימה באווירה רגועה, בלי עימותים ובלי טונים גבוהים. שני הצדדים החליפו דעות והשקפות, במטרה לסיים את אי ההבנות ולמצוא מכנה משותף להמשך הדרך.

ב'אס' הדגישו כי לא מדובר ב"פסגה" דרמטית אלא בשיחה טבעית, כחלק מהעובדה שארבלואה מקיים שיחות אישיות יומיומיות עם שחקניו. גם אחרי המשחק מול ראיו וייקאנו התקיימה שיחה בין השניים, והמפגש הנוכחי הוגדר כחיובי מאוד, כזה שנועד לשים סוף לכל מחלוקת אפשרית.

הדקות שלא מגיעות והמסר קדימה

הרקע המקצועי ברור. קרבחאל נפצע בקלאסיקו האחרון בליגה ב-26 באוקטובר, עבר ניתוח בברך ימין ונעדר 74 ימים. הוא חזר לסגל ב-4 בינואר מול בטיס, אך מאז כמעט לא שיחק. בעשרה זימונים רצופים הוא צבר רק 27 דקות, 13 מול אלבסטה בגביע ו-14 מול מונאקו בליגת האלופות. בשמונה משחקים אחרים נשאר על הספסל, כולל חמשת מחזורי הליגה האחרונים.

דני קרבחאל (IMAGO)

בתקשורת הספרדית מציינים כי גם העובדה ששחקנים אחרים, כמו ואלוורדה, אסנסיו, דויד חימנס וטרנט, קיבלו עדיפות, יצרה תסכול במחנה של קרבחאל. עם זאת, אחרי השיחה המסר ברור, הקבוצה מעל הכל, שני הצדדים מבינים את תפקידם, וכעת המטרה היא להמשיך יחד, באותו כיוון, בתקופה המכריעה של העונה.