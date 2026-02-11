בפנדלים: קומו הדיחה את נאפולי מהגביע האיטלקי

משחקי רבע גמר הגביע האיטלקי נמשכו היום (שלישי) עם משחק פיקנטי בו נאפולי, השלישית בטבלה, אירחה את קומו, השישית בטבלה, באצטדיון דייגו ארמנדו מראדונה שבעיר נאפולי. שתי הקבוצות נלחמו על הזכות לפגוש את אינטר בשלב ארבע האחרונות, כאשר הקבוצה של ססק פברגאס סיימה עם ידה על העליונה לאחר 1:1 בתום 90 דקות ו-6:7 בדו קרב פנדלים מותח במיוחד.

המחצית הראשונה הייתה רגועה עד הדקה ה-39, אז קומו זכתה בפנדל, אותו כבש מרטין בטורינה והעלה את האורחת ליתרון שהספיק עד לסיום המחצית. החצי השני נפתח בצורה מושלמת עבור נאפולי, שהשוותה כבר בדקה ה-46 מרגליו של אנטוניו ורגרה. התוצאה נשמרה עד לסיום, הקבוצות עברו לדו קרב מהנקודה הלבנה, שם סטסנילב לובוטקה החמיץ את הפנדל האחרון של החמורים הקטנים ופצח בחגיגות של הקבוצה מצפון איטליה

קומו כעת תפגוש את אינטר במסגרת חצי הגמר אשר עתיד להיערך בתחילת אפריל, מנגד נאפולי תסתפק במשחקי הליגה, שם תקווה לשפר את מיקומה עד לסיום העונה. במסגרת המחזור ה-25 של הליגה האיטלקית בתכולים מהדרום יארחו את רומא ביום ראשון הקרוב, ומנגד הבחורים של פברגאס יארחו את פיורנטינה ומנור סולומון ביום שבת.

אנטוניו ורגרה, כבש ישר עם פתיחת המחצית השנייה (IMAGO)