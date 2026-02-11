ריאל עוקבת: בלינגהאם עלול להיעדר עד חודשיים

חדשות רעות בריאל מדריד. הפציעה של ג'וד בלינגהאם עשויה להיות חמורה יותר מכפי שהוערך בתחילה. הקשר האנגלי נפצע לפני מעט יותר משבוע במשחק מול ראיו וייקאנו, כבר בדקה ה-10 לפתיחת ההתמודדות. לאחר ריצה לכיוון קו הרוחב הוא חש דקירה בחלק האחורי של הירך ועצר בפתאומיות.

התגובה הייתה מיידית: יד לאזור השריר האחורי, נפילה לדשא והבעת דאגה על פניו. השחקן נאלץ להיות מוחלף וירד מהמגרש בכוחות עצמו, נראה נסער, כשהוא מכסה את פניו בחולצה בדרכו אל הספסל. לאחר הבדיקות הרפואיות המתאימות אובחנה אצלו פציעה בשריר ברגל שמאל.

הבדיקות הראשוניות הצביעו על כך שזמן ההיעדרות המשוער של מספר 5 בלבן יעמוד על חודש. עם זאת, העיתונאי רמון אלברס דה מון ציין כי ההיעדרות עלולה להתארך ואף להיות כפולה מכך ולהשאיר את בלינגהאם מחוץ למגרשים למשך חודשיים.

ג'וד בלינגהאם נאנק מכאבים (IMAGO)

המשחקים שהקשר עלול לפספס

בתרחיש כזה, בלינגהאם יחמיץ את משחקי הליגה מול ריאל סוסיאדד, אוססונה, חטאפה, סלטה ואלצ'ה, ואף את המפגש מול אתלטיקו מדריד. הוא גם לא יהיה כשיר למשחק מול בנפיקה בפלייאוף ליגת האלופות, וגם במקרה שריאל מדריד תעבור את הקבוצה של ז'וזה מוריניו, הוא לא יעמוד לרשותה בשמינית הגמר מול מנצ'סטר סיטי או ספורטינג ליסבון.