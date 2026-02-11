יום רביעי, 11.02.2026 שעה 07:55
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

ריאל עוקבת: בלינגהאם עלול להיעדר עד חודשיים

האנגלי נפצע בשריר ברגל שמאל במשחק מול ראיו וייקאנו, בספרד מדווחים שהפגיעה עלולה להתברר כחמורה ממה שחשבו תחילה. אלו המשחקים שהוא עלול לפספס

|
ג'וד בלינגהאם (רויטרס)
ג'וד בלינגהאם (רויטרס)

חדשות רעות בריאל מדריד. הפציעה של ג'וד בלינגהאם עשויה להיות חמורה יותר מכפי שהוערך בתחילה. הקשר האנגלי נפצע לפני מעט יותר משבוע במשחק מול ראיו וייקאנו, כבר בדקה ה-10 לפתיחת ההתמודדות. לאחר ריצה לכיוון קו הרוחב הוא חש דקירה בחלק האחורי של הירך ועצר בפתאומיות.

התגובה הייתה מיידית: יד לאזור השריר האחורי, נפילה לדשא והבעת דאגה על פניו. השחקן נאלץ להיות מוחלף וירד מהמגרש בכוחות עצמו, נראה נסער, כשהוא מכסה את פניו בחולצה בדרכו אל הספסל. לאחר הבדיקות הרפואיות המתאימות אובחנה אצלו פציעה בשריר ברגל שמאל.

הבדיקות הראשוניות הצביעו על כך שזמן ההיעדרות המשוער של מספר 5 בלבן יעמוד על חודש. עם זאת, העיתונאי רמון אלברס דה מון ציין כי ההיעדרות עלולה להתארך ואף להיות כפולה מכך ולהשאיר את בלינגהאם מחוץ למגרשים למשך חודשיים.

גג'וד בלינגהאם נאנק מכאבים (IMAGO)
כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

המשחקים שהקשר עלול לפספס

בתרחיש כזה, בלינגהאם יחמיץ את משחקי הליגה מול ריאל סוסיאדד, אוססונה, חטאפה, סלטה ואלצ'ה, ואף את המפגש מול אתלטיקו מדריד. הוא גם לא יהיה כשיר למשחק מול בנפיקה בפלייאוף ליגת האלופות, וגם במקרה שריאל מדריד תעבור את הקבוצה של ז'וזה מוריניו, הוא לא יעמוד לרשותה בשמינית הגמר מול מנצ'סטר סיטי או ספורטינג ליסבון.

