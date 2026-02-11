"זידאן אמר שהוא צריך אותי ועזבתי, אני אידיוט"

דניס צ'רישב, לשעבר שחקן ריאל מדריד, ויאריאל, ולנסיה וסביליה, חזר לתקופה שלו בסנטיאגו ברנבאו בראיון ל-Sports.ru, מהבכורה תחת ז'וזה מוריניו ב-2012 ועד העזיבה הסופית בתקופתו של זינדין זידאן ב-2016: "כשאנצ'לוטי מונה למאמן הקבוצה הראשונה, קיבלתי הצעה טובה מגרמניה. אבל מרסלו חזר אחרי הקופה אמריקה, וקואנטראו סבל מאיזושהי פציעה. אז התחילו להציב אותי כמגן שמאלי. בכנות, אף פעם לא אהבתי לשחק שם, גם על המגרש וגם מנטלית, תמיד הייתי שחקן התקפה, ולא רציתי להיות מוצב בהגנה".

"אבל שיחקתי בכל משחקי קדם העונה, מול גלקסי, ליון. והרגשתי מצוין. בסופו של דבר נתנו לי חוזה ל-4 שנים בריאל מדריד, כשחקן סגל של הקבוצה הראשונה. בשבילי זה היה מדהים. באותו שלב הציעו לי השאלה לסביליה. ואז דיברתי עם קרלו אנצ'לוטי. הוא אמר לי: 'אני רוצה שתישאר ותהיה האופציה השנייה שלנו כמגן שמאלי'. כנראה שהם רצו למכור את קואנטראו", הוסיף דניס.

"אבל אמרתי לו שאני רוצה לשחק בעמדה אחרת ושיש אופציה בסביליה. הוא ענה: 'תראה, יש לי את בייל, אוזיל, די מריה, כריסטיאנו, איסקו הגיע, איפה אתה רוצה שאשים אותך, דניס?'. בסוף הלכתי לסביליה, אבל זה לא עבד בגלל פציעות", משחזר צ'רישב, בן 35.

דניס צ'רישב במדי ריאל מדריד (רויטרס)

“זידאן הבטיח לי שאשחק ועזבתי”

הרוסי, שמשחק מאז תחילת פברואר בקראסאבה מקפריסין, חושף חרטה גדולה: "אחרי סביליה יצאתי בהשאלה לוויאריאל, שם הייתה לי עונה מצוינת, 2014/15. אחר כך חזרתי, אבל עם רפא בניטס כמעט לא שיחקתי, למרות שהוא הציב אותי בעמדה הטבעית שלי. ואז הגיע זינדין זידאן. לא ידעתי מה לעשות, להישאר או לעזוב. היה לחץ מרוסיה כי יורו 2016 התקרב. סלוצקי, מאמן הנבחרת, התקשר אליי ואמר: 'אם אתה לא משחק, אני לא אזמן אותך'. זה היה הגיוני. זידאן התיישב איתי ואמר לי: 'אני לא יכול להבטיח לך הרבה דקות, אבל אני נותן לך את המילה שלי שתשחק. אני צריך אותך, תישאר'. אבל עזבתי, בהשאלה לוולנסיה. אתה יכול לדמיין? איזה אידיוט!".

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

"היום הייתי מקבל החלטה אחרת, בידיעה איך הכל הסתיים. אני לא יודע אם זו חרטה, כי חוויתי חוויות חדשות, אבל עם מצב התודעה שיש לי היום הייתי בוחר אחרת", סיכם צ'רישב.