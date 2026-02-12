יום חמישי, 12.02.2026 שעה 10:05
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

המטרה החדשה של ריאל מדריד: כריסטיאן רומרו

הסיטואציה של בלם טוטנהאם ונבחרת ארגנטינה בקבוצתו מציבה אותו על המדף, בספרד טוענים שהבלאנקוס מעוניינים להחתימו אחרי שאתלטיקו מדריד כשלה בכך

|
כריסטיאן רומרו (IMAGO)
כריסטיאן רומרו (IMAGO)

ידוע היטב שריאל מדריד מחפשת בלם לעונה הבאה, ובחודשים האחרונים כבר עלו כמה שמות כמועמדים אפשריים לצירוף. השם האחרון שמצטרף לרשימה הארוכה הוא זה של בלם טוטנהאם הנוכחי, כריסטיאן רומרו, בן 27, שחקן נבחרת ארגנטינה.

הכול נובע משמועות שמסתובבות באנגליה שלפיהן הארגנטינאי עשוי לעזוב, למרות שהוא עדיין מחזיק בחוזה עם הספרס. התבטאויות שלו, שבהן מתח ביקורת על ההתנהלות של המועדון עצמו, הציבו אותו במרכז הבמה, ונאמר כי הוא אינו מרוצה מהמצב באנגליה.

גם אתלטיקו רצתה אותו

"ריאל מדריד רוצה שחקן שאתלטיקו לא הצליחה להחתים בקיץ שעבר. זו החתמה פנטסטית. דיברו על כך שהוא יגיע לאתלטיקו, אבל בסוף זה לא קרה. זה קוטי רומרו. הוא שחקן מדהים. הוא כמו כל הבלמים הארגנטינאים, דוחף את עצמו עד הקצה, אבל בלי לעבור אותו", אמר העיתונאי אדוארדו אינדה בתוכנית 'אל צ'ירינגיטו'.

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

קוטי רומרו לא נקשר רק לשתי הקבוצות ממדריד, אלא גם נקשר לברצלונה. רומרו מסיים את חוזהו ב-2029, כשהוא שיחק בעבר בגנואה, יובנטוס ואטאלנטה לפני שהגיע לתרנגולים. העונה ערך 2 הופעות בכל המסגרות והבקיע לא פחות משישה שערים לצד ארבעה בישולים.

