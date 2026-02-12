המטרה החדשה של ריאל מדריד: כריסטיאן רומרו

ידוע היטב שריאל מדריד מחפשת בלם לעונה הבאה, ובחודשים האחרונים כבר עלו כמה שמות כמועמדים אפשריים לצירוף. השם האחרון שמצטרף לרשימה הארוכה הוא זה של בלם טוטנהאם הנוכחי, כריסטיאן רומרו, בן 27, שחקן נבחרת ארגנטינה.

הכול נובע משמועות שמסתובבות באנגליה שלפיהן הארגנטינאי עשוי לעזוב, למרות שהוא עדיין מחזיק בחוזה עם הספרס. התבטאויות שלו, שבהן מתח ביקורת על ההתנהלות של המועדון עצמו, הציבו אותו במרכז הבמה, ונאמר כי הוא אינו מרוצה מהמצב באנגליה.

גם אתלטיקו רצתה אותו

"ריאל מדריד רוצה שחקן שאתלטיקו לא הצליחה להחתים בקיץ שעבר. זו החתמה פנטסטית. דיברו על כך שהוא יגיע לאתלטיקו, אבל בסוף זה לא קרה. זה קוטי רומרו. הוא שחקן מדהים. הוא כמו כל הבלמים הארגנטינאים, דוחף את עצמו עד הקצה, אבל בלי לעבור אותו", אמר העיתונאי אדוארדו אינדה בתוכנית 'אל צ'ירינגיטו'.

קוטי רומרו לא נקשר רק לשתי הקבוצות ממדריד, אלא גם נקשר לברצלונה. רומרו מסיים את חוזהו ב-2029, כשהוא שיחק בעבר בגנואה, יובנטוס ואטאלנטה לפני שהגיע לתרנגולים. העונה ערך 2 הופעות בכל המסגרות והבקיע לא פחות משישה שערים לצד ארבעה בישולים.