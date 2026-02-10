מכבי ת"א גברה 3:4 על מכבי פ"ת בדקה ה-100

שמונת משחקי שמינית גמר גביע המדינה לנערים ג' התקיימו היום (שלישי), ובמרכזם דרמת ענק בפתח תקווה. מכבי תל אביב רשמה ניצחון 3:4 משוגע על מכבי פתח תקווה בזכות שער ניצחון בדקה ה-100. מלבד הצהובים, גם מכבי חיפה, מכבי נתניה ובית"ר ירושלים השיגו ניצחונות משכנעים, בעוד הפועל חיפה רשמה הישג נהדר כנציגה היחידה מהליגה הארצית שמעפילה לשלב הבא.

מכבי פתח תקווה – מכבי תל אביב 4:3 (לאחר הארכה)

דרמת ענק בפתח תקווה במפגש בין שתי קבוצות שתמיד מספקות את הסחורה. המחצית הראשונה הייתה קצבית והסתיימה ב-2:2, כשניתאי רייבי ואדר נוני הבקיעו למלאבסים, בעוד איתמר בן מאיר ודניאל פרץ כבשו לצהובים.

במחצית השנייה ראם שמואל העלה את פתח תקווה ליתרון, אך איתמר בן מאיר השלים צמד ואיזן ל-3:3. המשחק הלך להארכה, ושם, בדקה ה-100, אופיר מולאבבא הכריע את ההתמודדות ושלח את מוליכת ליגת העל לחגוג כרטיס לרבע הגמר.

מכבי נתניה – מ.ס רמלה 0:2

היהלומים לא התקשו מול הקבוצה מליגת נערים ג' דן (הליגה המחוזית). דביר בן שלוש, מלך שערי נתניה העונה, כבש את הראשון. יאמן רייאן, שהגיע מהפועל תל אביב ונכנס כמחליף, חתם את התוצאה. רמלה של רפאל דרעי יוצאת עם המחמאות לאחר שעמדה איתן מול אחת הקבוצות החזקות בשנתון ולא הובסה בתוצאה גבוהה.

מכבי נתניה נערים ג׳ (באדיבות המדיה של מכבי נתניה)

הפועל כפר סבא – הפועל תל אביב 1:0 (לאחר הארכה)

לאחר 90 דקות ללא שערים, רפאל יזדי הכריע את המשחק בתוך ההארכה והעלה את האדומים לשלב הבא. הירוקים מהשרון נתנו פייט אדיר אך נותרו עם המחמאות בלבד. עבור יזדי, שגדל במחלקת הנוער של מ.כ עוצמה חולון, זהו שער שני בסך הכל העונה (אחד בליגה ואחד בגביע).

סקציה נס ציונה – מכבי חיפה 2:0

לירוקים מהכרמל לקח 11 דקות בלבד כדי לסגור עניין. רודי ג'רוס פתח בדקה ה-5 וכרם סרחאן הכפיל בדקה ה-11. הכתומים מהשפלה, שמשחקים בליגה הארצית וממוקמים בצמרת הטבלה, ניסו לחזור למשחק במגרש הסינתטי בנס ציונה, אך פערי הרמות מול צמרת ליגת העל עשו את שלהם.

בית"ר ירושלים – בית"ר ע. מעלה אדומים 0:5

הדרבי האזורי היה חד-צדדי לחלוטין. שחקניו של משה מור הציגו עליונות בכל פרמטר על הקבוצה מצמרת ליגת שפלה. עמית רצון הצטיין עם צמד, איתי דיל, איתי אלון ואושרי קולניק הוסיפו שער כל אחד. מעלה אדומים וניצן שרון יכולים להיות גאים בעצמם על המסע המרשים עד לשמינית הגמר.

בית'ר ירושלים נערים ג׳ (באדיבות המועדון)

הפועל חיפה – הפועל מרמורק 1:2 (לאחר הארכה)

סינדרלה מהליגה הארצית: הפועל חיפה היא היחידה מהליגות הנמוכות ששרדה את השלב הזה. המשחק היה סוער במיוחד: אורי לחייני העלה את חיפה ליתרון, אך אסף טוויזר השווה בדקה ה-64. מאמן חיפה, ניר לופו, הורחק במהלך המשחק ומי שניהל את העניינים על הקווים היה מנשה לוי, אחראי מחלקת הנוער.

בתוספת הזמן של המשחק (דקה 91) גיא מאמאן ממרמורק ראה כרטיס אדום, ובהארכה היה זה קהאן אבו דולה שכבש את שער הניצחון היקר.

הפועל חיפה נערים ג׳ (צילום אמיר כהן)

הפועל ראשון לציון – הפועל קריית שמונה 1:3

במפגש על טהרת ליגת העל, הכתומים מעיר היין היו עדיפים. אורי אליאסי העלה את ראשון לציון ליתרון מוקדם (דקה 6), אמרי עזרן השווה זמנית לקריית שמונה, אך רגע לפני הירידה להפסקה קבע אורן כהן 1:2. במחצית השנייה אליאסי השלים צמד וקבע את תוצאת הסיום.

הפועל ראשון לציון נערים ג׳ (באדיבות המועדון)

בית"ר חיפה – הפועל פתח תקווה 2:0

הסכר בחיפה נפרץ רק לאחר 55 דקות של משחק. חניכיו של משה אשכנזי עלו ליתרון משער של מוחמד אבו פאני, ורום זהבי הכפיל את התוצאה. בדקה ה-59 נותרה בית"ר חיפה ב-10 שחקנים לאחר שתאמר חטיב ספג צהוב שני והורחק. למרות ההפסד, המארחים זכו לשבחים על האירוח המקצועי ועל ההגעה לשלב מתקדם בגביע.