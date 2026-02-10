הפועל ר”ג מהלאומית הדהימה את הפועל חיפה

שישה מתוך שמונה משחקי שמינית גמר גביע המדינה בכדורגל לנוער, בשנתוני 2008-2006, התקיימו להם היום (שלישי). מחר יתקיימו צמד משחקים נוספים שיקבעו מי הן שמונה הקבוצות שישחקו ברבע הגמר. במוקד, ניצחונה של הפועל רמת גן מהליגה הלאומית על הפועל חיפה מליגה העל. גם הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי נתניה בשלב הבא.

הפועל רמת גן – הפועל חיפה 1:4

חגיגה גדולה במגרש בספארי רמת גן. המקומיים מצמרת טבלת הליגה הלאומית לנוער גברו על זו מתחתית הפלייאוף התחתון בליגת העל. שחקניו של אורן רותם נקלעו לפיגור מוקדם בדקה ה-22 להתמודדות, משער של מועתז חמד, אלא שלאחר דקה אחת בלבד האורדונים השוו משער של מוחמד דאוד, שגדל בכפר קאסם ועושה חיל במועדון מזה שנתיים.

במחצית השנייה השלימו החגיגה רועי לייזרוביץ, מלך שערי הקבוצה, אולי ברגמן הקפטן שכובש יותר מכל אחד מחבריו לקבוצה במסגרת הגביע (עלה שלב, עוד יכול להמשיך לכבוש) ונועם אמיר שנכנס כמחליף בדקה ה-82 וכבש בדקה ה-86 להתמודדות. עילאי חזן, שחקנה של הפועל חיפה, ראה צהוב שני בדקה ה-88 ויצא באדום.

עירוני טבריה – הפועל רעננה 1:0

הקבוצה ממרכז טבלת הליגה הלאומית לנוער ניסתה בכל הכלים מול זו ממרכז הפלייאוף התחתון בליגת העל, אך ללא הצלחה. גם במגרש הרוחות (אצטדיון טבריה הישן, הצופה לכנרת ולהר החרמון), המקומיים לא יכולים היו מול החבר’ה של אלירן מזרחי. שער בודד של תום רוסטובסקי בדקה ה-34 הכריע. תום גדל במועדון וכבר מסומן בבוגרים, כשרשם הופעה העונה בלאומית.

הפועל רעננה נוער (באדיבות המועדון)

בני סכנין – הפועל תל אביב 2:1

החבר’ה של רשיד טרביה מהליגה הלאומית לנוער, התקשו מול זו מהפלייאוף העליון בליגת העל ובכל זאת, שחקניו של שחר ויזינגר ידעו לחזור מסכנין עם כרטיס לרבע הגמר בזכות שערים של בן זייד וישי ברוש המחליף. את השער הראשון בהתמודדות הבקיע נורברוק דירריק, הזר הניגרי של סכנין, לו כבר תשעה שערים בכל המסגרות העונה.

שחקני הנוער של הפועל תל אביב (באדיבות המועדון)

מכבי נתניה – הפועל קריית שמונה 0:3

זה לא הלך פשוט ובכל זאת, למכבי נתניה הכרטיס לשלב הבא. כבר לאחר שתי דקות משחק דניאל אטלן מצא פרצה וקבע 0:1 מהיר ליהלומים, שער שנשמר עד לדקה ה-70, הרי ששחקניו של עומר לוינזון נלחמו עד כמה שאפשר. אלכסיי טלפה וליאם כהן השלימו החגיגה בבית וקבעו את תוצאת המשחק: 0:3 לנתניה על הצפוניים.

מכבי נתניה נוער (באדיבות המועד (אחר)

בני יהודה ת”א – הפועל פתח תקווה 0:3

הכתומים משכונת התקווה הנמצאים בפלייאוף התחתון בליגת העל גברו על מי שנמצאת לה בפלייאוף העליון בליגת העל, וזאת בתוצאה משכנעת למדי. השחקנים של איתמר ניצן ואלכס פורת השיגו ניצחון גדול בזכות שערים של הראל חבני, שרון אדם ואריאל גואטה. בני יהודה, המוליכה את הפלייאוף התחתון בליגת העל, תמשיך לחלום על גביע העונה.

בית”ר נורדיה ירושלים – הפועל באר שבע 4:1

כר הדשא הסינתטי בירושלים והקור הלילי הקשו במעט על באר שבע ובכל זאת החבר’ה של ניר דנון חזרו הביתה עם כרטיס לשלב הבא, בזכות שערים של עמית אוחנה, שהתכבד בצמד, יונתן גרינבאום ויונתן בנזיכרי. דניאל פופוב השווה זמנית, בדקה ה-72 והשאיר תקווה להפתעה, אלא שהאדומים מבירת הנגב היו עדיפים על הקבוצה מהליגה הלאומית ועלו לשלב הבא.

מכבי תל אביב – מכבי חיפה (11/02, אצטדיון נס ציונה, 14:00)

מכבי פ”ת – מכבי יבנה (11/02, אצטדיון שלמה ביטוח פתח תקווה, 16:30)