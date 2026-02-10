לצד מסי: הישראלי שקיבל חוזה באינטר מיאמי

לא רבים משחקני הכדורגל בעולם זוכים להתאמן ולשחק לצד מי שיגידו שהשחקן הטוב בהיסטוריה, ליאו מסי. עבור עידו זוביידה, חלום אחד כבר עתיד להתגשם כשהיום (שלישי) השחקן הצעיר חתם על חוזה מקצועני ראשון באינטר מיאמי.

זוביידה בן ה-20, החל את מסעו באקדמיה של ברצלונה בארה”ב ובדרך למיאמי עבר גם בניו יורק, עד שהפך לשחקן מן המניין בקבוצת המילואים של המועדון של דייויד בקהאם.

במהלך ליגת המילואים של ה-MLS בעונה האחרונה זוביידה שיחק במדי קבוצתו לא פחות מ-46 פעמים, בהם רשם מספרים נאים של שבעה שערים ושמונה בישולים, שהקנו לו את החוזה המקצועני הראשון בקריירה שישלב אותו בקבוצת הבוגרים.

חאבייר מסצ'ראנו ועידו זוביידה (פרטי)