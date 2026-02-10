הפועל ב"ש כבר סגרה עם רדולוביץ', אך התחרטה

הפועל באר שבע ככל הנראה לא תצרף בחלון ההעברות הנוכחי, שינעל מחר (רביעי), שחקן זר נוסף לסגל. ההחלטה התקבלה לאחר מחשבה של הצוות המקצועי, שדן בעניין בכובד ראש אחרי הצירוף של מוחמד אבו רומי, שעתיד לשחק בעמדה שבה ניסו לאתר את השחקן הזר שיחזק את הקבוצה.

ל-ONE נודע כי הזר שאיתו סגרו את כל התנאים הוא קשר ראפיד וינה, אנדריה רדולוביץ'. הקשר המונטנגרי, שמשחק עם ננאד סבטקוביץ’ אקס מ.ס אשדוד והתייעץ איתו, הביע רצון גדול לשחק בישראל בהסכם השאלה עם אופציית רכישה, אבל כנראה במועדון החליטו להישאר עם הסגל הקיים ולא לצרף את המונטנגרי.

רדולוביץ’ הוא כאמור שחקן התקפה בן 23 ממונטנגרו, המשחק בעיקר כקיצוני ימני ובעל רגל שמאל חזקה. גובהו 1.75 מ’ והוא נחשב לשחקן מהיר וטכני שיכול לשחק גם באגף השמאלי או מאחורי החלוץ.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

רדולוביץ' גדל במחלקת הנוער של הכוכב האדום בלגרד, עבר בין מספר קבוצות בסרביה ובהמשך עבר לאוסטריה, שם הוא משחק כיום בראפיד וינה, אצלה הוא מחזיק בחוזה ארוך טווח ורשם 3 שערים ו-3 בישולים ב-20 הופעות בכל המסגרות. ייתכן כי בקיץ הקרוב בבירת הנגב ינסו לצרפו שוב.