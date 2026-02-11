חוזר לכרמל: תורג'מן חתם רשמית בהפועל חיפה

זה היה לא מעט זמן באוויר ועכשיו זה רשמי. אלון תורג’מן חתם רשמית בהפועל חיפה לעונה וחצי תמורת 25 אלף דולר. אחרי שהדרומיים קיבלו אליהם את חלוץ הקבוצה מהכרמל, ג’בון איסט, זה של הקבוצה מבירת הנגב עושה את הדרך ההפוכה ויחזק את קבוצתו של חיים סילבס.

תורג'מן כבש 32 שערים ב-103 הופעות ליגה בקבוצתו החדשה-ישנה והוא מדורג במקום ה-16 ברשימת הכובשים בכל הזמנים במועדון. תורג'מן כבש בעונה שעברה 13 שערים בכל המסגרות במדי הפועל ב"ש. הבעלים יואב כץ אמר: "ממשיכים לעבוד במלוא המרץ לחיזוק הקבוצה. שמחים להחזיר אלינו הביתה את אחד מגיבורי הזכייה בעונת הגביע. אלון יוסיף לנו גם איכות וגם הרבה מנהיגות".

תורג’מן: “תודה לכץ על המאמץ להחזיר אותי”

אלון תורג'מן: "רגע מרגש עבורי לחזור למועדון בו היו לי זיכרונות מרגשים שאני לוקח אותם לכל החיים. תודה ליואב כץ שעשה מאמץ גדול כדי להחזיר אותי להפועל חיפה, להפועל באר שבע ולאלונה ברקת שהלכה לקראתי, ולסוכן שלי גלעד קצב. יש לנו משימה לא קלה אבל בכוחות משותפים יחד איתכם האוהדים נעמוד בה".

אלון תורג'מן (רדאד ג'בארה)

תורג’מן האריך רק בקיץ האחרון את חוזהו בב”ש, אחרי שבעונה שעברה נתן הופעות מרשימות, כשכבש 15 שערים בכל המסגרות עבור הקבוצה הדרומית, כש-13 מהם היו בליגה, מה שהציב אותו כסגן מלך השערים של האדומים מהנגב.

החלוץ נחת בבאר שבע ב-2023 בהעברה חופשית, כשהוא הגיע מאותה הפועל חיפה, אליה הגיע לקדנציה שנייה ב-2021. בעברו שיחק גם בהפועל תל אביב, מכבי חיפה ובני יהודה, כאשר ב-2018 יצא לראשונה לאירופה כשחתם באוסטריה וינה, ומשם המשיך לוויסלה קראקוב.