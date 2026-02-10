יום שלישי, 10.02.2026 שעה 20:02
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

ג'ורדי בחר באוסקר כמאמן אייאקס עד גיל 23

עוד אקס צהוב מגיע לאמסטרדם. המנהל המקצועי שהביא את גרסיה למכבי ת"א לפני 14 שנה מצרף אותו כעת למועדון ההולנדי: "מכיר היטב את הדרך שלו"

|
אוסקר גרסיה (רויטרס)
אוסקר גרסיה (רויטרס)

הנוכחות של האקסים ממכבי תל אביב באמסטרדם ממשיכה לקבל ביטוי. לאחר שכבר ניתן למצוא באייאקס שמות עם עבר צהוב כמו אוסקר גלוך וג’ורדי קרויף המנהל המקצועי, היום (שלישי) הצטרף אליהם גם אוסקר גרסיה, שמונה למאמן קבוצת ה-U23 של המועדון ההולנדי.

גרסיה לא יגיע לבדו. לצידו נכלל בצוות גם חואן פבלו קולינאס, שוער העבר של מכבי תל אביב, שמונה למאמן השוערים של הקבוצה הצעירה. באייאקס רואים במהלך חלק מהעמקת החיבור בין מחלקת הצעירים לקבוצה הבוגרת, עם דגש על המשכיות מקצועית ופיתוח שיטתי.

קרויף בירך על המינוי והסביר את הבחירה: “יש בינינו היכרות עמוקה ואמון מקצועי. אני מכיר היטב את הדרך שבה אוסקר חושב כדורגל ואת הגישה שלו לעבודה. הניסיון שצבר בליגות שונות והיכרותו עם תרבויות כדורגל מגוונות יהוו נכס משמעותי”.

הראשון שהוציא את מכבי ת”א מבצורת של עשור

עוד ציין קרויף כי גרסיה צמח כידוע במערכת של ברצלונה, שם עבר דרך ארוכה במחלקת הנוער ואף אימן ברמות הגבוהות של קבוצות הגיל: “המינוי שלו ושל הצוות מדגיש עד כמה קבוצת ה-U23 חשובה לנו כשלב מרכזי בדרך לבוגרים של המועדון”.

גרסיה כזכור עמד על הקווים של מכבי תל אביב בעונת 2012/13, בעונת האליפות ששמה קץ לבצורת בת לא פחות מעשור, וחזר לקדנציה קצרה נוספת ב-2014. קולינאס הצטרף בקיץ 2013, זכה עם הצהובים בתארים והיה חלק מהקמפיין האירופי המרשים, וכעת השניים מתאחדים מחדש, הפעם בבירת הולנד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */