ג'ורדי בחר באוסקר כמאמן אייאקס עד גיל 23

הנוכחות של האקסים ממכבי תל אביב באמסטרדם ממשיכה לקבל ביטוי. לאחר שכבר ניתן למצוא באייאקס שמות עם עבר צהוב כמו אוסקר גלוך וג’ורדי קרויף המנהל המקצועי, היום (שלישי) הצטרף אליהם גם אוסקר גרסיה, שמונה למאמן קבוצת ה-U23 של המועדון ההולנדי.

גרסיה לא יגיע לבדו. לצידו נכלל בצוות גם חואן פבלו קולינאס, שוער העבר של מכבי תל אביב, שמונה למאמן השוערים של הקבוצה הצעירה. באייאקס רואים במהלך חלק מהעמקת החיבור בין מחלקת הצעירים לקבוצה הבוגרת, עם דגש על המשכיות מקצועית ופיתוח שיטתי.

קרויף בירך על המינוי והסביר את הבחירה: “יש בינינו היכרות עמוקה ואמון מקצועי. אני מכיר היטב את הדרך שבה אוסקר חושב כדורגל ואת הגישה שלו לעבודה. הניסיון שצבר בליגות שונות והיכרותו עם תרבויות כדורגל מגוונות יהוו נכס משמעותי”.

הראשון שהוציא את מכבי ת”א מבצורת של עשור

עוד ציין קרויף כי גרסיה צמח כידוע במערכת של ברצלונה, שם עבר דרך ארוכה במחלקת הנוער ואף אימן ברמות הגבוהות של קבוצות הגיל: “המינוי שלו ושל הצוות מדגיש עד כמה קבוצת ה-U23 חשובה לנו כשלב מרכזי בדרך לבוגרים של המועדון”.

גרסיה כזכור עמד על הקווים של מכבי תל אביב בעונת 2012/13, בעונת האליפות ששמה קץ לבצורת בת לא פחות מעשור, וחזר לקדנציה קצרה נוספת ב-2014. קולינאס הצטרף בקיץ 2013, זכה עם הצהובים בתארים והיה חלק מהקמפיין האירופי המרשים, וכעת השניים מתאחדים מחדש, הפעם בבירת הולנד.