יום שלישי, 10.02.2026 שעה 21:35
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4116-3723קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

"הוא ילך לברצלונה": התחזית סביב ולאחוביץ'

איש הכושר של נבחרת סרביה התראיין באיטליה בנוגע לחלוץ יובנטוס: "להתראות יובה, אני חושב שהוא יעזוב". וגם: הקבוצה שנלחמה עם האיטלקים להחתימו

|
דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)
דושאן ולאחוביץ' (IMAGO)

דושאן איליץ', מאמן הכושר של נבחרת סרביה וחבר קרוב של דושאן ולאחוביץ’, התראיין היום (שלישי) לעיתון ‘טוטוספורט’ האיטלקי בנוגע לחלוץ יובנטוס בן ה-26, שמסיים את חוזהו אצל הביאנקונרי בחודש יוני הקרוב: "להתראות יובה, אני חושב שהוא יעזוב", ניבא איליץ’ כשנשאל ישירות על ידי העיתון היושב בטורינו אם הוא יודע מהחלוץ עצמו היכן ישחק בשנה הבאה, הסרבי הגיב בתחזית: "הוא ילך לברצלונה, מבחינתי".

אמנם בשבועות האחרונים שמו של ולאחוביץ’ נקשר יותר לקבוצה אחרת מאיטליה, מילאן, דבר שהזכיר למאמן הכושר את הפעם הקודמת בה החלוץ עבר קבוצה, כאשר גם שם היו שתי קבוצות, איטלקית וספרדית, שנלחמו עליו: "לפני יובנטוס, הוא דיבר עם אתלטיקו מדריד, אבל הוא בחר בביאנקונרי. זו הייתה הצעה שהוא לא יכול היה לסרב לה", כזכור, הגברת הזקנה שילמה על חלוץ פיורנטינה בזמנו 80 מיליון אירו ב-2022.

איליץ’ נשאל גם על מצבו הגופני הנוכחי של חלוץ יובה ואמר: "אתם תראו, הוא יחזור בקרוב להיות כמו שהיה. הוא רעב, עם רצון הולך וגובר, כמעט אובססיבי, להבקיע. הוא צריך עכשיו להחזיר את הקריירה שלו למסלולה, לנסות להתקדם. רק אז הוא יחזור להיות השחקן ברמה שראינו בפיורנטינה, הוא היה ברמה הגבוהה ביותר, תמיד היו לו את הכישורים האלה".

דושאן ולאחוביץדושאן ולאחוביץ' במדי פיורנטינה, יחזור לימיו הגדולים? (האתר הרשמי של פיורנטינה) (מערכת ONE)

 

מתי ולאחוביץ’ יחזור למגרשים?

הסרבי סיכם את הריאיון עם משך החלמתו וחזרתו של שחקן הביאנקונרי למגרשים: "ההחלמה תהיה ארוכה יותר, עם הרופאים והמומחים העומדים לרשותו, אני יכול לומר שנראה אותו בקרוב. אני חושב שנראה אותו שוב על המגרש בתחילת מרץ. ובחזרה לדרכיו הישנות, כובש שערים ומחריב את רשתות היריבות. ולאחוביץ' יכול לשחק כל ספורט. למעשה, המבנה הגופני עוזר לו בהחלמתו, הוא במצב גופני יוצא דופן, והוא עובד קשה כדי לשמור עליו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */