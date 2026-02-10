ללא הפתעות: נתניה, רעננה ופ"ת בשלב הבא

מבין שמונה משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה לנערים א', בשנתון 2009, התקיימו להם היום (שלישי) שלושה משחקים, כשמכבי נתניה ניצחה 0:9 את הפועל עירוני כרמיאל, הפועל רעננה גברה 1:2 על הפועל רמת גן והפועל פתח תקווה העפילה לרבע אחרי 0:2 על הפועל כפר סבא. מחר (רביעי) יתקיימו שלושה משחקים נוספים, בעוד שני המשחקים האחרונים יתקיימו ב-24/02.

הפועל פתח תקווה – הפועל כפר סבא 0:2

עדי מישאל ושחקניו ממשיכים לרבע הגמר, בזכות שערים של עידו נחמני ויונתן מעוז, מלך שערי הקבוצה העונה. המלאבסים, מהפלייאוף התחתון בטבלה, גברו על הירוקים מהשרון, שנמצאים בפלייאוף העליון. בעונה שעברה קבוצת נערים א' של הפועל פ”ת הודחה ברבע הגמר ובעונת 2007/08 השנתון הניף גביע. אולי גם הפעם? בעונה החולפת, חלק מהשחקנים הניפו את גביע המדינה לנערים ב', כשגברו 1:2 על מכבי חיפה. בפתח תקווה ממשיכים לחלום בענק.

מכבי נתניה – הפועל עירוני כרמיאל 0:9

מכבי נתניה נערים א (באדיבות המועדון)

לקבוצה ממרכז טבלת הליגה הארצית לנערים א', הליגה השנייה בטיבה בשנתון, לא היה מה לתת הפעם מול החמישית מליגת העל. חניכיו של יובל עקיבא היו טובים יותר, בכל פרמטר, והעפילו לרבע הגמר בזכות ובצדק. מחמאות לכרמיאל שהגיעה עד תום. שלו ג'נח, רואי חן ואורן נחמיאס התכבדו בצמד כ"א, איילון אמירה, הראל בחור וליבי פסח השלימו.

הפועל רעננה – הפועל רמת גן 1:2

הפועל רעננה (באדיבות המועדון)

הקבוצה של עמי טיאר מליגת העל גברה על זו מהמקום השני בליגה הארצית לנערים א', הליגה השנייה בטיבה בשנתון. עד לדקה ה-79 נדמה היה כי הקבוצות בדרך להארכה, אלא שאז הגיע לו אוראל חביב, שגדל בקריית גת, וקבע 1:2 למקומיים, בשערו הרביעי לעונה הנוכחית. אריאל שוורצמן קבע 0:1 לרעננה, ניתאי סלומינסקי השווה כבר במחצית הראשונה.

המשחקים הבאים

מ.ס קריית ים – הפועל ראשון לציון (11/02, הסינתטי קריית ים, 17:30)

בני יהודה ת"א – הפועל הוד השרון (11/02, ספורטק דרום 2 תל אביב, 20:00)

הפועל מרמורק – מ.כ נווה יוסף (11/02, וייסגל סינתטי מכבי רחובות, 20:00)

בית"ר ירושלים – הפועל תל אביב (24/02, בית וגן 1 תחתון ירושלים, 20:30)

מכבי עמק חפר – מכבי תל אביב (24/02, טרם נקבע מיקום ושעה)