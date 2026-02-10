יום שלישי, 10.02.2026 שעה 19:14
נבחרת הנערים עד גיל 17 הפסידה 3:1 לקרואטיה

החבורה של אריק בנאדו נכנעה לקבוצה מחבל הבלקן במסגרת טורניר הכנה למוק' היורו. נועם עזרן, בנו של חלוץ העבר יניב, ממכבי תל אביב כבש עבור הנבחרת

|
נבחרת הנערים של ישראל (באדיבות ההתאחדות)
נבחרת הנערים של ישראל (באדיבות ההתאחדות)

נבחרת הנערים של ישראל, עד גיל 17, נכנעה 3:1 הערב (שלישי) לנבחרת קרואטיה. המשחק נערך במסגרת טורניר ידידות שמשמש כהכנה לסיבוב השני של מוקדמות יורו 2026.

החבורה של אריק בנאדו ספגה ראשונה, כשלוקה ראדיץ’ העלה את הבלקנים ליתרון בדקה ה-33, אבל נועם עזרן איזן את התוצאה 2 דקות לאחר מכן, והוריד את שתי הקבוצות למחצית בשוויון.

הנבחרת הצליחה להחזיק מעמד עד הדקה ה-84, אבל אז מארין נקיץ’ העלה שוב את הקרואטים ליתרון, ויונה בנקוטיץ’ דייק מהנקודה הלבנה וקבע את תוצאה המשחק. במרץ הקרוב מחכים לנבחרת שלושה משחקים חשובים מאוד במסגרת השלב השני של מוקדמות היורו, נגד אסטוניה אנגליה ואיי פארו.

