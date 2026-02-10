נבחרת הנערים עד גיל 17 הפסידה 3:1 לקרואטיה

נבחרת הנערים של ישראל, עד גיל 17, נכנעה 3:1 הערב (שלישי) לנבחרת קרואטיה. המשחק נערך במסגרת טורניר ידידות שמשמש כהכנה לסיבוב השני של מוקדמות יורו 2026.

החבורה של אריק בנאדו ספגה ראשונה, כשלוקה ראדיץ’ העלה את הבלקנים ליתרון בדקה ה-33, אבל נועם עזרן איזן את התוצאה 2 דקות לאחר מכן, והוריד את שתי הקבוצות למחצית בשוויון.

הנבחרת הצליחה להחזיק מעמד עד הדקה ה-84, אבל אז מארין נקיץ’ העלה שוב את הקרואטים ליתרון, ויונה בנקוטיץ’ דייק מהנקודה הלבנה וקבע את תוצאה המשחק. במרץ הקרוב מחכים לנבחרת שלושה משחקים חשובים מאוד במסגרת השלב השני של מוקדמות היורו, נגד אסטוניה אנגליה ואיי פארו.