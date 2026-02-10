יום שלישי, 10.02.2026 שעה 19:14
טרגדיה: שחקן נוער של איכסאל נהרג בתאונה

שחקן הכנף, אחמד שייח סלימאן, שנפצע בתאונת דרכים בערב יום שישי, הלך היום לעולמו. אדהם שלעבי, מנכ"ל המועדון: "ננציח את זכרו ונתמוך במשפחתו"

אחמד שייח סלימאן (עובאדה אלכתילאת)
אחמד שייח סלימאן (עובאדה אלכתילאת)

המזל הרע שוב מקיש בדלתה של קבוצת הנוער של מכבי אחי איכסאל. לאחר שביולי 2024 נרצח שחקן הקבוצה, ווליד אגבריה, עת שעבד במאפיה ביישוב כפר קרע, היום (שלישי) התבשרו אנשי המועדון על מותו של שחקן הקבוצה, אחמד שייח סלמיאן (יליד 2008), שנפגע באופן אנוש בתאונת דרכים בערב שישי, עת שצעד לדרכו בעיר נצרת. מיום שישי בערב נאבק המנוח על חייו עד היום בשעות הצהריים המוקדמות, הזמן בו נקבע מותו.

אחמד שייח סלימאן, תושב העיר נצרת, ששיחק כמגן ושחקן כנף, נטל חלק ב-12 משחקים במדי קבוצת הנוער של מכבי אחי איכסאל, שמדורגת במרכז טבלת ארצית צפון. השחקן החל את דרכו בחטיבה הצעירה של מכבי אחי נצרת, בשנתון ילדים א' עבר לתקופה של שתי עונות לשורות הפועל נוף הגליל, בשנתון נערים ב' עבר למשך שתי עונות לקבוצות הנערים של מכבי ריינה. בעונה שעברה היה שותף לזכייתה של קבוצת נערים א' באליפות מחוז יזרעאל ולעלייתה ההיסטורית לליגה הארצית.

אדהם שלעבי, מנכ"ל מכבי אחי איכסאל, שיתף בתחושותיו ובתחושות אנשי המועדון: "טרגדיה קשה וכואבת. אחמד היה בן יחיד להוריו. שחקן שהגיע אלינו בקיץ האחרון, היה נער חיובי עם שמחת חיים, כולם אהבו אותו. אחמד היה שחקן טוב ותלמיד טוב, היו לו הרבה חלומות בחיים, שהתרסקו בשנייה אחת. הנהלת הקבוצה ליוותה את משפחתו בימים האחרונים, אמש והבוקר היינו בבית החולים וקיווינו לבשורות טובות, אך לצערנו קרה בדיוק ההפך. ביטלנו את כל האימונים במחלקה. מחר תגיע נציגות רבה מקרב המועדון שלנו להלוויית השחקן. אנחנו ננציח את זכרו, עם חולצה מספר 7 לא ישחקו עוד, אנחנו נמסגר אותה ונעניק אותה להוריו, שאנו מבטיחים לתמוך בהם".

בפוסט הספד, שפרסמה הנהלת מחלקת הנוער של מכבי אחי נצרת, נכתב: "בלבבות המאמינים בגזירת האל ובגורלו, אנו מבכים את מותו של שחקן מחלקת הנוער לשעבר, אחמד שייח סולימאן, ספורטאי הצעיר, בעל המידות הטובות והמוכשר, שהכרנו במגרשים בזכות חיוכו ורוחו הלחימה. הוא עבר אל רחמי האל יתעלה, לאחר שנפטר מפצעיו בעקבות תאונת הדריסה המכאיבה בנצרת. היום איבדנו שחקן ואח יקר ללבנו, אך זכרו הטוב ומוסרו יישארו נוכחים בינינו ובמגרשינו. אנו מבקשים מאלוהים שיעטוף אותו ברחמיו הרבים, שישכין אותו בגן עדן, ויעניק למשפחתו ולאוהביו סבלנות ונחמה"

