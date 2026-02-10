יום שלישי, 10.02.2026 שעה 17:31
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
5419-7921באיירן מינכן1
4820-4321בורוסיה דורטמונד2
4228-4421הופנהיים3
3928-4021לייפציג4
3928-3821שטוטגרט5
3627-3920באייר לברקוזן6
3033-3221פרייבורג7
2846-4121איינטרכט פרנקפורט8
2534-2621אוניון ברלין9
2334-3021פ.צ. קלן10
2229-2120המבורג11
2234-2521בורוסיה מנשנגלדבאך12
2239-2421אוגסבורג13
2133-2521מיינץ14
1944-2921וולפסבורג15
1939-2221ורדר ברמן16
1735-2021סט. פאולי17
1347-1921היידנהיים18

כוכב חדש בסעודיה? המרדף אחרי הארי קיין

חלוץ באיירן מינכן, שמבוקש על ידי כל ענקיות היבשת, עשוי לעבור דווקא אל הכסף הגדול במזרח התיכון: "כולם יודעים שבשלב מסוים צריך לקבל החלטה"

|
הארי קיין מאושר (IMAGO)
הארי קיין מאושר (IMAGO)

אין ספק שאחד השחקנים הטובים ביותר באירופה כרגע הוא חלוץ באיירן מינכן, הארי קיין. האנגלי, שהגיע אל אלופת גרמניה בקיץ 2023, מסיים חוזה בקיץ הבא, אך כבר בתקופה הנוכחית יש לו מספר מחזרות ולא רק מאירופה. עתידו של החלוץ ממשיך להיות מעורפל, למרות שאקס טוטנהאם מעורר עניין רב על ידי קבוצות מארץ הולדתו, מי שדווקא מתחילות להיכנס יותר לכותרות הן הקבוצות הסעודיות. 

על פי העיתון הגרמני ‘קיקר’, גם אל-אהלי וגם אל-איתיחאד מעוניינות להחתים את קיין בקיץ הקרוב, כאשר האחרונה איבדה לא מזמן את כוכב ריאל מדריד לשעבר, קארים בנזמה, לאל-הילאל. כמו כן, יש גם אפשרות להפעיל את סעיף השחרור של החלוץ העומד על 61 מיליון ליש”ט, אך ההזדמנות הזאת היא רק עד סוף החודש.

מנקודת מבטה של ​​באיירן מינכן, המועדון הגרמני ממש לא רוצה לאבד את קיין, וכבר פתחו איתו במשא ומתן על חוזה חדש. "אנחנו מדברים עם הארי", אמר לאחרונה מנהל באיירן, מקס אברל, לסקיי גרמניה, והוסיף: "כולם יודעים שבשלב מסוים צריך לקבל החלטה”. מנכ"ל באיירן, יאן-כריסטיאן דריזן גם דיבר על הנושא החם: "להארי יש בנו ביטחון רב והוא מרגיש בנוח במינכן. הוא ומשפחתו נהנים, לכן אין לנו שום סיבה למהר".

הארי קיין, צריך להחליט על עתידו (IMAGO)הארי קיין, צריך להחליט על עתידו (IMAGO)

החלוץ בן ה-32 נהנה מעונה נהדרת נוספת. הוא כבש 38 שערים ב-33 הופעות בלבד בכל המסגרות, לאחר שכבש פעמיים בניצחון 1:5 ביום ראשון על הופנהיים. בסוף המשחק אמר קיין: "ברור שהייתה קצת אי שקט סביב הקבוצה בשבועות האחרונים לאחר שלא ניצחנו בכמה משחקים. לכן היה חשוב לנו להישאר רגועים ונאמנים לעצמנו. היה לנו שבוע שלם להתכונן, הרמה באימונים הייתה גבוהה מאוד”. 

