ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

מנדי ואלמוג חתמו באשדוד - הבכורה נגד ב"ש

בקבוצה מעיר הנמל עובדים וצירפו את שחקן ההתקפה של הקבוצה מבירת הנגב ואת המגן השמאלי ששוחרר מבית"ר ירושלים. שניהם צפויים לשחק כבר ביום שבת

אריאל מנדי (רדאד ג'בארה)
אריאל מנדי (רדאד ג'בארה)

בשורה טובה למ.ס. אשדוד עם חיזוק משמעותי לסגל. הקבוצה של ניר ביטון ואבי אבינו, הצליחה להחתים היום (שלישי) את אילון אלמוג מהפועל באר שבע בהשאלה עד לסיים העונה. אלמוג בן ה-27, כבש העונה באלוף האלופים, אך בליגה עדיין לא הבקיע וינסה לעשות זאת דווקא מול האקסית שלו מליגת העל.

הקבוצה מעיר הנמל לא הסתפקה רק בשחקנה של ב”ש, כאשר גם אריאל מנדי הצטרף למועדון בחוזה לעד תום העונה לאחר ששוחרר מבית”ר ירושלים בטונים צורמים.

באשדוד מרוצים במיוחד מהצירוף של מנדי, שצפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו כבר במשחק הקרוב נגד באר שבע, וייתן לקבוצה מגן שמאלי טבעי, עמדה שהייתה חסרה בסגל.

