לאפורטה נפרד רשמית מפליק ושחקני ברצלונה

ז'ואן לאפורטה, בליוויים של רפא יוסטה, שיעמוד בראש הוועד הזמני עד להכרעה ואנריק מסיפ, יועצו בשנותיו האחרונות בתפקיד, ביקרו היום (שלישי) במתחם האימונים ז'ואן גאמפר. זאת לאחר שהנשיא הגיש רשמית את התפטרותו כנשיא ברצלונה אתמול בכדי להתמודד בבחירות החדשות שיתקיימו ב-15 במרץ לאותו התפקיד.

הנשיא לשעבר נפגש עם המאמן האנזי פליק, שחקני הקבוצה הבוגרת והמנהל המקצועי דקו. כאשר התכוון להיפגש עם הסגל ביום שני, מיד לאחר התפטרותו, אך הקבוצה נהנתה מיום חופש וחידשה היום את האימונים לקראת משחק גביע המלך נגד אתלטיקו מדריד ביום חמישי, המשחק הראשון בחצי גמר הטורניר.

דקו, פליק, לאפורטה ויוסטה (ברצלונה)

מדוע אנשי ההנהלה מתפטרים?

חוץ מלאפורטה, שעזב לאחר יותר משלוש שעות ביקור, תשעה חברים נוספים בדירקטוריון הקטלוני התפטרו רשמית מתפקידם ביום שני, מכיוון שכפי שנקבע בתקנון המועדון, לא ניתן להמשיך מעבר לשתי קדנציות רצופות. מכאן גל ההתפטרויות במטרה להתמודד שוב בבחירות ולחזור כל אחד לתפקידו.

לפני שהגיש את התפטרותו, דיבר בראיון נרחב לערןץ הרשמי של המועדון על האנזי פליק ודקו, והדגיש את ה”יציבות” וה”תיאום המופתי” ששררו בין המאמן הגרמני למנהל הספורטיבי בשנתיים האחרונות, תוך הדגשת המחויבות לנוסחה שמערבת בין שחקנים מקומיים להחתמות חיצוניות והנהלה מאוחדת, כנראה במסר ליריביו לתפקיד.