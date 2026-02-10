בני סכנין משפרת עמדות בתחתית בנערים ג'

המחזור ה-22 של משחקי פלייאוף התחתון בליגת העל של שנתון נערים ג' הגיע אמש (שני) לסיומו, במשחק שבו אירחה בשעת ערב מאוחרת בני יהודה ת"א את בני סכנין, במגרש בבת ים, זאת בשל פסילתו של המגרש בשכונת התקווה לאירוח משחקים.

בני יהודה קיוותה לנצח, במטרה להתרחק שמונה נקודות ממ.כ נווה יוסף חיפה, שמדורגת במקום המוביל למשחקי המבחן על ההישארות בליגה. סכנין, שמדורגת במקום האחרון המעשי של הליגה, בשל החרגת קרית שמונה מירידת ליגה, שאפה לנצל את הפסדה של נווה יוסף כדי לצמצם את הפער מהקבוצה החיפאית לשתי נקודות.

חודש ושלושה ימים לאחר ששתי הקבוצות נפרדו בתוצאת שוויון 0:0, במשחק שנערך במגרש ספורטק דרום בת"א, הצליחו החניכים של ווג'די אבו יונס לזכות בניצחון 0:1 קטן, אך כל כך גדול מבחינת משמעות. שער שהבקיע בדקה ה-37 מוחמד עותמאן סלל את דרכה של סכנין לניצחון החשוב, שקוטע רצף של שני הפסדים.

קרבות תחתית על הפרק

בשבת הקרובה מצפה לכל אחת מהקבוצות קרב תחתית ביתי חשוב: בני סכנין תארח את הפועל חדרה - שמקדימה אותה בארבע נקודות. בני יהודה תארח במוצאי השבת, במגרש ספורטק דרום בת"א, את מ.כ נווה יוסף חיפה - שאותה היא מקדימה בחמש נקודות.