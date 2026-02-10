סיבה לדאגה? פייר קורנו נפצע בברכו בזמן האימון

סיבה לדאגה במכבי חיפה. במהלך האימון כחלק מההכנות למשחק הקרוב בליגה נגד בני סכנין (ראשון, 20:15) אחד הכוכבים הכי גדולים של הקבוצה, פייר קורנו, נפצע בברך וירד מההכנה בזמן שהוא מדדה על הרגל, כאשר הוא צפוי מחר (רביעי) לעבור בדיקת MRI.

המגן הצרפתי ייבדק על מנת לאבחן את הפציעה ובחיפה יחזיקו אצבעות שלא מדובר בפציעה חמורה מידי, כאשר נזכיר שרק במשחק האחרון הקבוצה ראתה את קני סייף, שחקן שגם יכול לשחק בעמדה של קורנו, נפצע, וסייף ייעדר בחודש הקרוב.

הירוקים חזרו להתאמן היום ללא ינון פיינגזיכט שירד לנוער, כמו שאר השחקנים הצעירים בדמות ניב גבאי, נועם שטייפמן ודניאל דרזי. כל ארבעת השחקנים הללו ישחקו מחר במסגרת רבע גמר גביע המדינה לנוער, במפגש לוהט נגד קבוצת הנוער של מכבי ת”א, שרק לפני כמה ימים הביסה את הירוקים עם 1:6.

במכבי חיפה כבר השלימו עם העובדה שלא יהיה זר בתפקיד ה-10 ומי שאמורים למלא את החלל הם מיכאל אוחנה, דולב חזיזה ואיתן אזולאי. בכל מקרה, בזמן ששחקן נוסף לא יגיע, ברק בכר יקווה שלפחות ממי שיש לו בסגל לא יהיו לא יותר מידי פציעות, והוא יחזיק אצבעות עבור קורנו.