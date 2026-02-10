יום שלישי, 10.02.2026 שעה 13:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

הפועל פ"ת הודיעה שניר לוין האריך את חוזהו

המנהל המקצועי חתם עד לסיום עונת 2027/28, שעל המגעים לכך פורסם לראשונה כאן ב-ONE. לוין: "מאמין בדרך". מנכ"ל הקבוצה: "החיבור עם ניר הוא טבעי"

|
ניר לוין (ראובן שוורץ)
ניר לוין (ראובן שוורץ)

מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה הודיע היום (שלישי) כי המנהל המקצועי, ניר לוין, האריך את חוזהו במועדון בשנתיים נוספות, עד לסיום עונת 2027/28, עם אופציה לשנתיים נוספות. על המגעים בין המועדון ללוין פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

מהפועל פתח תקווה נמסר: “לוין, שחזר למועדון בעונה שעברה, מוביל את התהליך המקצועי במועדון, שהניב עליית ליגה משכנעת בעונה החולפת והעמיד את הקבוצה במאבק על הפלייאוף העליון בעונת המשחקים הנוכחית”.

מנכ"ל המועדון, טים פלוטקין, אמר: "החיבור של ניר עם המועדון הוא טבעי ועמוק, והוא בא לידי ביטוי בהתקדמות המקצועית המרשימה שאנחנו חווים. כמועדון ששואף לצמוח ולהתקדם לאורך זמן, הדרך המקצועית שניר מוביל והחזון המשותף שלנו הם בסיס להמשך עבודה משותפת לעוד שנים קדימה".

ניר לוין (ההתאחדות לכדורגל)ניר לוין (ההתאחדות לכדורגל)

"אני שמח מאוד להמשיך במקום שהוא בית עבורי", אמר ניר לוין. "הפועל פתח תקווה נמצאת בתהליך מקצועי נכון ובריא, עם הנהלה מחויבת, צוות מקצועי איכותי וקהל מדהים. אני מאמין בדרך שאנחנו צועדים בה ורוצה להמשיך לבנות כאן משהו יציב וחזק לשנים הבאות, בקבוצת הבוגרים ובמחלקת הנוער".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */