הפועל פ"ת הודיעה שניר לוין האריך את חוזהו

מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה הודיע היום (שלישי) כי המנהל המקצועי, ניר לוין, האריך את חוזהו במועדון בשנתיים נוספות, עד לסיום עונת 2027/28, עם אופציה לשנתיים נוספות. על המגעים בין המועדון ללוין פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

מהפועל פתח תקווה נמסר: “לוין, שחזר למועדון בעונה שעברה, מוביל את התהליך המקצועי במועדון, שהניב עליית ליגה משכנעת בעונה החולפת והעמיד את הקבוצה במאבק על הפלייאוף העליון בעונת המשחקים הנוכחית”.

מנכ"ל המועדון, טים פלוטקין, אמר: "החיבור של ניר עם המועדון הוא טבעי ועמוק, והוא בא לידי ביטוי בהתקדמות המקצועית המרשימה שאנחנו חווים. כמועדון ששואף לצמוח ולהתקדם לאורך זמן, הדרך המקצועית שניר מוביל והחזון המשותף שלנו הם בסיס להמשך עבודה משותפת לעוד שנים קדימה".

ניר לוין (ההתאחדות לכדורגל)

"אני שמח מאוד להמשיך במקום שהוא בית עבורי", אמר ניר לוין. "הפועל פתח תקווה נמצאת בתהליך מקצועי נכון ובריא, עם הנהלה מחויבת, צוות מקצועי איכותי וקהל מדהים. אני מאמין בדרך שאנחנו צועדים בה ורוצה להמשיך לבנות כאן משהו יציב וחזק לשנים הבאות, בקבוצת הבוגרים ובמחלקת הנוער".