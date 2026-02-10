בית"ר עדכנה: ההתקדמות במצבו של עומר אצילי

בית”ר ירושלים הודיעה על התקדמות בנוגע לעומר אצילי, שעבר היום (שלישי) לשלב הריצה מסביב למגרש. במועדון הירושלמי מסרו: “בהתאם לתוכניות, אנחנו זהירים ומקווים להכליל אותו בסגל נגד מכבי תל אביב”.

כזכור, השחקן נפצע והיה חסר לברק יצחקי בתקופה האחרונה, כולל בהפסד רק אתמול 2:1 להפועל באר שבע, משחק קריטי שהרחיק את הירושלמים מהפסגה כאשר אצילי לא יכול היה לעזור בהתמודדות.

ביום שני בית”ר תארח את הצהובים בטדי, שנראה כי עלו על דרך חדשה תחת המאמן החדש רוני דיילה. עם 47 נקודות שצברו עד כה אל מול 51 נקודות של ב”ש, הצהובים שחורים מקווים לצבור מומנטום מחדש כדי לעשות הכל ולסגור את הפער.