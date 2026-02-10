יום שלישי, 10.02.2026 שעה 14:04
כדורגל ישראלי

בית"ר עדכנה: ההתקדמות במצבו של עומר אצילי

הירושלמים הודיעו כי השחקן כבר עבר לשלב של ריצה מסביב למגרש, בהתאם לתוכנית השיקום שלו מהפציעה: "זהירים ומקווים שייכלל בסגל מול מכבי ת"א"

|
עומר אצילי (חגי מיכאלי)
עומר אצילי (חגי מיכאלי)

בית”ר ירושלים הודיעה על התקדמות בנוגע לעומר אצילי, שעבר היום (שלישי) לשלב הריצה מסביב למגרש. במועדון הירושלמי מסרו: “בהתאם לתוכניות, אנחנו זהירים ומקווים להכליל אותו בסגל נגד מכבי תל אביב”.

כזכור, השחקן נפצע והיה חסר לברק יצחקי בתקופה האחרונה, כולל בהפסד רק אתמול 2:1 להפועל באר שבע, משחק קריטי שהרחיק את הירושלמים מהפסגה כאשר אצילי לא יכול היה לעזור בהתמודדות.

ביום שני בית”ר תארח את הצהובים בטדי, שנראה כי עלו על דרך חדשה תחת המאמן החדש רוני דיילה. עם 47 נקודות שצברו עד כה אל מול 51 נקודות של ב”ש, הצהובים שחורים מקווים לצבור מומנטום מחדש כדי לעשות הכל ולסגור את הפער.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */