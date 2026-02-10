נמני: המהלך שנעשה עם המאמן היה באיחור רב

משחק העונה הוא לא המפגש היחיד ששוחק אתמול (שני), כאשר במקביל מכבי תל אביב המשיכה בכושר המדהים שלה תחת רוני דיילה וניצחה במפגש השלישי תחתיו, הפעם עם עוד תצוגה משכנעת ו-0:4 גדול על מכבי בני ריינה בבלומפילד. אגדת המועדון אבי נמני עלה לדבר על האלופה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יש לך עוד משהו על הפרק?

”כן, בוא נראה”.

מכבי תל אביב, איך היא יכולה לחזור למרוץ האליפות?

”המהלך שנעשה עם המאמן נעשה באיחור רב, זה היה צריך לקרות לפני שלושה חודשים. אנחנו רואים מה קורה עם האווירה הזאת, עם הקהל, בין השחקנים. אתמול הייתה אווירה מדהימה באצטדיון. תתארו לכם מה היה קורה אם זה היה קורה לפני שלושה חודשים. במועדון ירד האסימון, הם מבינים שהקהל נפלא ואין מה להתעמת איתו וזה מוכח במשחקים האחרונים. אם מכבי תל אביב לא מנצחת בטדי היא בבעיה גדולה”.

זה לא רק הקהל, משהו השתנה בתוך הקבוצה. דיילה הרים אותם ממש.

”הוא הכניס שמחת חיים. אני עדיין חושב שהיריבות היו חלשות. בטדי מכבי באמת תימדד, זה יהיה המבחן האמיתי של דיילה. זה משחק מאוד חשוב שיהיה, נגד קבוצה חזקה בבית שלה”.

ז'רקו לאזטיץ' (עמרי שטיין)

יש גם הפועל באר שבע עד הפלייאוף.

”הפלייאוף העליון יגרום להרבה קבוצות לאבד נקודות, צריך להשיג מקסימום נקודות”.

מה השינוי עם דיילה?

”זה לא רק המאמן, כל הפצועים חזרו. למכבי תל אביב יש סגל מלא וזה דבר מדהים שיהפוך את הקבוצה ליותר טובה. הבשורה הכי טובה היא שבליץ’ חוזר לשחק”.

“לבית”ר לא הגיעה להפסיד”

גם סהיטי השתלב מצוין.

”שחקן שמגיע מהבונדסליגה, חייבות להיות לו איכויות בליגה שלנו. כשהוא מגיע לאזורים המסוכנים אתה רואה שהבעיטה זו בעיטה ומסירה זו מסירה. הוא ישפר את מכבי”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)

איך אתה רואה את המרוץ?

”בית”ר תישאר במאבק האליפות. יש לה קבוצה טובה. גם אתמול לא הגיע לה להפסיד, היא הייתה שווה לחלוטין לבאר שבע”.

מה עם דור פרץ ורוי רביבו, והחוזים?

”זה לא הזמן עכשיו, לא מתעסקים בזה בכלל”.