ביה"ד הרחיק את עופר ינאי מהמגרשים לחודשיים

איגוד הכדורסל קבע היום (שלישי) את העונש של עופר ינאי בגין ההתבטאויות שלו בתקשורת, וכמובן גם בגין ההתנהגות שלו במשחק מול הפועל ירושלים, אז הוא ישב בסמוך לספסל הירושלמים, צילם את המאמן יונתן אלון והפריע למשקיף המשחק.

על ינאי נגזר הרחקה של חודשיים מהמגרשים בגין ההתנהגות במשחק מול הפועל ירושלים, כשבנוסף הוא ייאלץ לשלם קנס של 30,000 ש”ח, ועוד 50,000 ש”ח על תנאי. יש לציין כי ינאי יוכל עדיין לפקוד את משחקי הפועל ת”א מהיציע, אך אסור לו לרדת לאזורי הפרקט והספסלים.

בנוסף, גם הפועל ת”א תיאלץ לשלם 110,000 ש”ח על המקרה מהמשחק נגד ירושלים, כשלגבי ההתבטאויות בתקשורת על הבעלים נגזר קנס נוסף של 30,000 ש”ח ועוד 50,000 על תנאי.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

גם עוזר המאמן דדאס יעמוד לדין

תובע איגוד הכדורסל, עו"ד איתמר ליפנר, החליט להעמיד לדין משמעתי גם את עוזר מאמן הפועל תל אביב, סטפנוס דדאס, בעקבות התנהלות בלתי הולמת במהלך משחק הקבוצה.

על פי דו"ח השיפוט ודו"ח המשקיף שהוגשו לתובע, בדקה 3:19 במהלך פסק זמן במשחק, הורחק דדאס בהרחקה ישירה לאחר שביצע תנועה מגונה לעבר הקהל, הצגת אצבע משולשת.

לאור הממצאים, קבע עו"ד ליפנר כי מדובר בעבירה לכאורה על סעיף 20 (יב) לתקנון המשמעת של איגוד הכדורסל, העוסק בהתנהגות בלתי הולמת. בהתאם לכך הוחלט להעמיד את עוזר המאמן לדין משמעתי.

דדאס לא מבין (רועי כפיר)

התובע ביקש מבית הדין לגזור על דדאס קנס כספי בפועל, כאשר גובה הקנס ייקבע על פי שיקול דעתו של בית הדין.