יום שלישי, 10.02.2026 שעה 14:06
כדורגל ישראלי

הפועל חיפה אחרי אלון תורג'מן, יובאנוביץ' יישאר

כל העדכונים לפני סיום חלון ההעברות בליגת העל: האדומים מהכרמל במרוץ נגד הזמן, הסרבי לא עוזב את מכבי חיפה. וגם: אבו עביד וטאהא. דקה אחרי דקה

|
אלון תורג'מן וג'ורג'יה יובאנוביץ' (רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)
אלון תורג'מן וג'ורג'יה יובאנוביץ' (רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)

חלון ההעברות של החורף מתקרב לסיומו. מחר (רביעי) ייסגר החלון באופן רשמי, כאשר כעת קבוצות ליגת העל נמצאות בישורת האחרונה של האפשרות להתחזק עכשיו לקראת שלבי המאני טיים של עונת 2025/26. אנחנו כאן ב-ONE מביאים לכם את העדכונים וההחתמות הרשמיות במסגרת מסע החיזוק של המועדונים, רגע לפני סגירת החלון.

כל העדכונים

12:07: הפועל חיפה במרוץ נגד הזמן להחתמת אלון תורג’מן, חלוצה של הפועל באר שבע. השחקן ידרוש חוזה לשנה וחצי בכרמל.

12:05: נכון לעכשיו, ג’ורג’יה יובאנוביץ’ נשאר במכבי חיפה.

12:03: עוד מריינה, שמנסה לצרף את הקשר אחמד טאהא מסכנין.

12:00: בני ריינה ירדה מאיאד אבו עביד, שהחליט להישאר בבני סכנין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
