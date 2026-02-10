"ברהים דפק בעוצמה על הדלת של ארבלואה"

ברהים דיאס יצא ממשחק החוץ של ריאל מדריד במסטאייה בתחושה חיובית, ניגש ליציעים, חילק את חולצתו וברך את האוהדים שהמתינו לו. החלוץ המרוקאי מתחיל לשים מאחוריו את גמר אליפות אפריקה מלפני שבועיים, שבו החמיץ פנדל גורלי והפך לגיבור הטרגי של נבחרת מרוקו, כאשר גם בספרד נתנו תשומת לב לעניין.

למרות האכזבה הגדולה, דיאס חזר למדריד כמלך שערי הטורניר עם הישג אישי מרשים, כשהוא השחקן היחיד שכבש בחמישה משחקים רצופים והוביל את נבחרתו עד לגמר. הוא הודה בטעותו בפומבי, ולפי ה’מארקה’ הוא “שינה את מצבו”, בעוד סביבתו הקרובה “הביעה ביטחון שהחוויה רק תחזק אותו מבחינה מנטלית, דבר שהוכח כנכון”.

מאז ששב לבלאנקוס, דיאס הציג קפיצת מדרגה ברורה בשלושת המשחקים האחרונים מול ויאריאל, ראיו וייקאנו ו-ולנסיה. מול ראיו הוא נכנס כמחליף כבר בדקה החמישית בעקבות פציעתו של ג’וד בלינגהאם, בישל לוויניסיוס את שער היתרון והיה מעורב במהלך שהוביל לפנדל של קיליאן אמבפה בניצחון 1:2.

ברהים דיאס באליפות אפריקה (IMAGO)

“ברהים כבר הפך מחדש לשחקן משמעותי בסגל”

גם במשחק מול ולנסיה הוא עלה מהספסל והמשיך להשפיע, כשבישל פעם נוספת לאמבפה וסייע לריאל להשיג ניצחון ליגה שביעי ברציפות. הוא תופקד באגף שמאל של ההתקפה, אף שייתכן כי הוא יעיל יותר בצד ימין, במיוחד לנוכח היעדרותו של רודריגו והשינויים בהרכב.

שלושה שבועות בלבד חלפו מאז חזר מהטורניר היבשתי, ודיאס ממשיך לקבל פוקוס בתקשורת המקומית: “כבר הפך מחדש לשחקן משמעותי בסגל, הוא דפק בעוצמה על דלתו של ארבלואה”. בזמן שהוא ממתין להזדמנות להפוך לשחקן הרכב קבוע, במועדון נערכים להארכת חוזהו עד 2030, עדות לאמון המלא בו ולנחישותו לתפוס מקום של קבע בריאל מדריד.