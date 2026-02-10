יום שלישי, 10.02.2026 שעה 11:55
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5701-609752דטרויט פיסטונס
66%5713-613353בוסטון סלטיקס
64%5823-608553ניו יורק ניקס
59%6271-642354קליבלנד קאבלירס
58%6216-628955טורונטו ראפטורס
56%6200-624954פילדלפיה 76'
54%5777-577550אורלנדו מג'יק
47%6546-646155אטלנטה הוקס
47%6236-639055שארלוט הורנטס
47%6593-645155שיקגו בולס
45%6597-662456מיאמי היט
43%5877-567351מילווקי באקס
31%5972-564652ברוקלין נטס
27%6203-571851וושינגטון וויזארדס
26%6340-589353אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%5849-637254אוקלהומה ת'אנדר
70%5600-589450סן אנטוניו ספרס
67%5644-593451יוסטון רוקטס
64%6361-655955דנבר נאגטס
60%5757-592552פיניקס סאנס
57%6486-667556מינסוטה טימברוולבס
56%6228-638255גולדן סטייט ווריורס
55%6122-603953לוס אנג'לס לייקרס
49%5660-566851לוס אנג'לס קליפרס
46%6389-630354פורטלנד בלייזרס
40%6005-592752דאלאס מאבריקס
34%6289-610653ממפיס גריזליס
31%6823-644054יוטה ג'אז
28%6387-608853ניו אורלינס פליקנס
24%6617-609855סקרמנטו קינגס

"רוצה פלייאוף, האולסטאר זה לא הסוף מבחינתי"

דני אבדיה חגג אחרי שחזר מהפציעה והוביל את פורטלנד לניצחון: "מצפה לישראלים שיגיעו לתמוך. גם אם זה נשמע משוגע, יש לי עוד דרך". וגם: מצבו הפיזי

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

המילה כוכב נורמלה על ידי דני אבדיה העונה, אך האולסטאר שחזר הלילה (בין שני לשלישי) מהפציעה נצץ שוב במדי פורטלנד עם 26 נקודות, 10 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, בדרך ל-118:135 מרשים על פילדלפיה שהזכיר לכולם למה הישראלי הוא סופר סופר סטאר אמיתי.

לצד השבחים בארצות הברית, אבדיה עצמו דיבר בסיום המשחק: “היה כיף לשחק היום. היינו מהירים בהתקפה. הרגשתי שהערב לא ממש היה לנו אכפת ממה שקורה בהגנה – פשוט הוצאנו את הכדור מהר וניסינו לזרוק כמה שיותר. זה היה משחק טוב, יפה ושלם מול קבוצה טובה”.

על המצב הפיזי שלו הוסיף: “אני מרגיש טוב. בהתחלה הייתי מאוד עייף, מתנשף וקצת חלוד, אבל אני יודע לשחק פשוט ולעשות את המהלכים הנכונים, והמשחק נפתח לי קצת. אני עדיין לא ב-100 אחוז בכושר שאני רוצה להיות בו, זה ייקח עוד כמה משחקים, אבל חוץ מזה אני שמח מהניצחון ומהאופן שבו הקבוצה שיחקה”.

דני המשיך: “ההבדל בין המשחק נגד ניו יורק לעכשיו הוא משהו שאני אפילו לא יכול להסביר. אני זז הרבה יותר חופשי ומשוחרר. קרדיט לצוות הרפואי שעזר לי, וגם שמר עליי מעצמי, מזה שרציתי לשחק. זו הייתה הפסקה הכרחית בשבילי. עכשיו הגב שלי בסדר, ואנחנו ממשיכים קדימה”.

דני אבדיה מרוצה (רויטרס)דני אבדיה מרוצה (רויטרס)

“מצפה לישראלים וליהודים באולסטאר, זה לא הסוף מבחינתי”

על משחק האולסטאר אמר: “אני לא יודע למה בדיוק לצפות, אבל כמובן לאנשים מישראל וליהודים שיבואו לתמוך בי, ולדגל שמאחורי הספסל. בישראל אוהבים לחגוג כל ניצחון של ספורטאי, או של מישהו שמייצג את ישראל”.

“יש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה להשיג בקריירה. זה ציון דרך גדול וזה כיף, אבל בסופו של דבר זה ספורט קבוצתי. יש עוד דרך ארוכה, ואני רוצה להגיע לפלייאוף אם אפשר. האולסטאר זה משהו שחלמתי עליו, אבל אפשר להירגע – הכול בסדר”, הוסיף אבדיה.

הכוכב הישראלי סיכם: “אנחנו בני אדם. יהיו תקופות פחות טובות ויהיו טובות יותר. זה נותן לי ביטחון ומראה את הפוטנציאל. ואני אומר את האמת, גם אם זה נשמע משוגע – אני חושב שיש לי עוד דרך ארוכה. זה לא הסוף מבחינתי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */