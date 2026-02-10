יום שלישי, 10.02.2026 שעה 11:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

הפועל פתח תקווה שלחה מכתב לאיגוד השופטים

במועדון מלינים על החלטות שיפוט במפגשים נגד בני ריינה וסכנין ולהן יש לטענתם השפעה על המשך העונה, בדרישה להתייחסות מקצועית. וגם: סיום החלון

|
שחקני הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)
שחקני הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)

בהפועל פתח תקווה שלחו ביממה האחרונה מכתב לאיגוד השופטים כנגד החלטותיו של השופט אוראל גרינפלד, במספר מקרים בהם שפט את הקבוצה בתקופה האחרונה, כך נודע ל-ONE. במועדון מלינים על שתי החלטות מרכזיות שלטענתם לא היו צודקות.

הראשונה במשחק הגביע מול בני ריינה, בו נוצחו המלאבסים 2:1, ולטענתם היו זכאים לבעיטת פנדל ברורה לאחר עבירה על רועי דוד בסיום המחצית הראשונה. לטענתם, אותו פנדל שלא נשרק השפיע על הדחת הקבוצה. במשחק זה גרינפלד שימש כשופט הראשי. המקרה השני התרחש ביום שבת, במשחק הליגה מול בני סכנין, בו נשרק פנדל לטובת הקבוצה של שרון מימר.

לטענת פ"ת, גרינפלד היה צריך להתערב ולתקן את השופט הראשי אוהד אסולין, אך לא עשה זאת. בפ"ת הביעו פליאה מדוע לא פורסמו בשני המקרים החלטות הועדה המקצועית, בטח שמדובר במקרים שהייתה להם השפעה על המשך העונה של פ"ת הן במפעל גביע המדינה והן במאבק על הפלייאוף העליון.

עומר פרץ (אורן בן חקון)עומר פרץ (אורן בן חקון)

המהלכים שנשארו עד לסיום החלון

במועדון דורשים התייחסות לנושא והבהרות מפי הועדה המקצועית של האיגוד, בראשות יו"ר הועדה, זיו אדלר. בינתיים, נדב נידם התאושש מהפציעה ויעמוד לרשותו של המאמן עומר פרץ במשחק החשוב ביום שבת מול הפועל חיפה. עידן כהן, חזר לאימונים, אך רק לקראת סוף השבוע יידעו בצוות המקצועי אם יעמוד לרשותם.

יממה לסיום חלון ההעברות, במועדון מחכים להחלטתו של גולן בני האם לעבור לבני יהודה. בהפועל חיפה עדיין בודקים לגבי צירופו של ג'יימס אדניי, אך כאמור במועדון הבהירו כי אם יישאר יקבל את ההזדמנות, כשכזכור בפ"ת יגרעו זר אחד בכל שבוע כדי לקבל את המענק. כדי לצרף את אוראל באיה במועדון יצטרכו למצוא קבוצה לאחד מבין בני, יער זמברובסקי או רוי בן נביא, אחרי שעמית גלזר כבר עבר לעירוני ק"ש. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */