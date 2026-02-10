ביה"ד העליון דחה את נס ציונה: לא ייפסק ניצחון

בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל דחה בדעת רוב בקשה לדיון נוסף ולשינוי תוצאת משחק בליגה ג’ מחוז מרכז, וקבע כי אין מקום לפסוק ניצחון טכני לטובת המבקשת (סקציה נס ציונה), חרף טעות ברישום שחקן שביצעה יריבתה (בית"ר מבשרת ציון). בכך הותיר בית הדין על כנה את תוצאת המשחק כפי שהושגה על כר הדשא.

הדיון היה סביב משחק שנערך ביום 6 בנובמבר 2025, והסתיים בניצחון המשיבה 2. לאחר המשחק הוגשה תלונה בטענה כי המשיבה 2 שיתפה שחקן שלא כדין, מאחר ששמו לא הופיע ברשימת השחקנים הרשמית. בית הדין המשמעתי, שדן בפרשה לראשונה, קבע כי מדובר בטעות אדמיניסטרטיבית בלבד.

השחקן היה רשאי עקרונית לשחק, אך שמו נשמט מהרשימה בשל רישום שגוי. לפיכך זוכתה המשיבה 2 מהעבירה החמורה של שיתוף שחקן שלא כדין, הורשעה בעבירה הקלה יותר של רישום שחקן שלא כדין, נקנסה בסך 3,000 ש”ח (ועונש על תנאי דומה), והשחקן עצמו זוכה. תוצאת המשחק נותרה ללא שינוי.

סקציה נס ציונה (באדיבות המועדון)

ערעור שהגישה המבקשת לבית הדין העליון נדחה, ולאחר מכן הוגשה בקשה לדיון נוסף, שבמסגרתה דרשה המבקשת לקבוע לה ניצחון טכני. ההתאחדות לכדורגל הצטרפה לבקשה, והדיון הנוסף התמקד בשתי שאלות עקרוניות: האם לקבוצה שלא הועמדה לדין עומדת זכות לערער על תוצאת משחק כאשר יריבתה זוכתה; והאם הרשעה בעבירה הקשורה לשחקן מחייבת תמיד קביעת הפסד טכני.

אין מקום להחיל הפסד טכני אוטומטי

עו״ד אסף הדסי, שכתב את חוות הדעת המרכזית, קבע כי תקנון המשמעת של ההתאחדות ברור: לקבוצה שלא הועמדה לדין או שזוכתה אין זכות לערער על עצם זיכויה של יריבתה. זכות הערעור שלה מוגבלת אך ורק למקרים שבהם היריבה הורשעה, אך בית הדין נמנע מלשנות את תוצאת המשחק. כאשר היריבה זוכתה – אין לקבוצה השנייה מעמד לערער, למעט מקרים חריגים ונדירים ביותר שבהם קיים פער קיצוני בין הזיכוי לבין קביעת התוצאה.

עוד הודגש כי ההליך המשמעתי הוא הליך שבין ההתאחדות כמאשימה לבין הקבוצה הנאשמת, והקבוצה היריבה היא צד לעניין תוצאת המשחק בלבד, ולא לעניין סעיפי האישום, הזיכוי או העונש. שיקולי מדיניות משפטית, וכן ההשוואה להליך הפלילי שבו אין למתלונן זכות לערער על זיכוי נאשם, מחזקים גישה זו.

באשר לשאלה השנייה, קבע הדסי כי יש להעדיף ככלל את ההכרעה הספורטיבית שהושגה על המגרש, וכי אין מקום להחיל באופן אוטומטי “עקרון גיליוטינה” של הפסד טכני בכל מקרה של עבירה. לדבריו, גם כאשר מתבצעת עבירה משמעתית, על בתי הדין להפעיל שיקול דעת ולבחון את נסיבות המקרה, לרבות תום הלב של הקבוצה, כשירות השחקן, התנהלות הקבוצה היריבה והאם נוצר יתרון ספורטיבי בלתי הוגן.

כדור ברשת אילוסטרציה (רועי כפיר)

דעת מיעוט הובעה על ידי פרופ’ מיגל דויטש, שסבר כי גם כאשר קבוצה זוכתה, ניתן במקרים מסוימים לקבוע הפסד טכני כעניין מינהלי-ספורטיבי, ולא כעונש. לשיטתו, במקרה הנדון התרשלות ברישום מצד המשיבה 2 מצדיקה פסיקת ניצחון טכני למבקשת.

החלטה קריטית למאבק על העלייה לליגה ב’

בסופו של יום, בדעת רוב של עו״ד הדסי ועו״ד אורטל קליין, כנגד דעת המיעוט של פרופ’ דויטש, נדחתה הבקשה. בית הדין קבע כי אין למבקשת זכות ערעור בנסיבות המקרה, וכי גם לגופו של עניין אין הצדקה לשנות את תוצאת המשחק. הניצחון של המשיבה 2 נותר בעינו, והפסיקה מחדדת פעם נוספת את העדפת בתי הדין לתוצאה הספורטיבית על פני הכרעות טכניות, למעט מקרים חריגים במיוחד.

נכון להיום, בית"ר מבשרת ציון וסקציה נס ציונה נלחמות זו מול זו על הזכות להעפיל בתום עונת המשחקים הנוכחית, 2025/26, מליגה ג' מרכז לליגה ב'. כזכור, סקציה נס ציונה הורדה עד לליגה ב' נוכח בעיות פיננסיות, כשרק עד לא מזמן שיחקה בליגת העל. עתה, בניהול הדוק ומחושב, במועדון מעוניינים לחזור לקדמת הבמה על פי תוכנית סדורה.