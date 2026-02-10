יום שלישי, 10.02.2026 שעה 20:50
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
62%704-7558ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
75%661-7238אלבה ברלין1
75%695-7008שאלון2
22%780-7289נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
44%738-7359הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
75%632-7048טנריפה1
50%681-6748טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
75%649-7068גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
38%674-6608טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
88%584-6708א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
88%591-7318מלאגה1
67%504-4926מרסין2
25%700-6138קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
88%566-6568גראן קנאריה1
50%628-6808לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

רבע 2, 10:00: הפועל חולון - ריטאס 26:25

ליגת האלופות של פיב"א, מחזור 4: משחק קשוח לסגולים בבולגריה, חניכיו של קרוניץ' חייבים לנצח כדי לשמור על סיכוי להעפיל לשלב הבא. סאנוגו בולט

|
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

משחק ההזדמנות האחרונה של הפועל חולון בליגת האלופות של פיב”א. הקבוצה, שפיטרה את יואב שמיר ומינתה במקומו את פרדראג קרוניץ’ הבוסני, יודעת שניצחון הוא בגדר חובה והפסד יחסל סופית את סיכוייה לשלב הבא, כשהיא “מארחת” בשעה זו את ריטאס וילנה למשחק במסגרת המחזור ה-4 של שמינית גמר המפעל.

חולוניה נמצאת במומנטום רע מאוד לאחרונה, כשהיא סופרת ניצחון אחד בלבד בשבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. מלבד העובדה שהיא מסתבכת גם בליגה, הצהובים סגולים נמצאים במצב בעייתי, בלשון המעטה, באירופה. לחולון מאזן של אפס ניצחונות אל מול שלושה הפסדים, כשהם ממוקמים בתחתית הבית, ממנו עולות לרבע הגמר רק שתי הקבוצות הראשונות.

מהצד השני, גם הליטאים לא מבריקים יותר מדי בשלב שמינית הגמר, כשהם במאזן 2:1 שלילי והם נמצאים במקום השלישי בבית. בתקופה האחרונה ריטאס רשמה ניצחון אחד בלבד ב-5 משחקיה האחרונים, כשגם בליגה המקומית היא נמצאת באותו מקום בטבלה, מרחק שישה משחקים מז’לגיריס קובנה הראשונה.

המשחק הראשון בין שתי הקבוצות נערך בסוף חודש ינואר, אז הביסה ריטאס וילנה 81:106 את הפועל חולון במשחק חד צדדי. ג’ורדן ווקר הוביל את הליטאים עם 20 נקודות, כשלא פחות משישה שחקנים סיימו בספרות כפולות. מנגד, אקסבייר מנפורד עוד ניסה אצל הסגולים עם 23 נק’, אך ללא הצלחה.

רבע ראשון: 

חמישיית הפועל חולון: ליאור קררה, יאיר קרביץ, ג’ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד ואדאמה סאנוגו.

חמישיית ריטאס וילנה: קאי ברונקה, ג’ריק הארדינג, איגנס סארגויינס, ספידי סמית’ וארתוראס גודאיטיס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */