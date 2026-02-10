רבע 2, 10:00: הפועל חולון - ריטאס 26:25

משחק ההזדמנות האחרונה של הפועל חולון בליגת האלופות של פיב”א. הקבוצה, שפיטרה את יואב שמיר ומינתה במקומו את פרדראג קרוניץ’ הבוסני, יודעת שניצחון הוא בגדר חובה והפסד יחסל סופית את סיכוייה לשלב הבא, כשהיא “מארחת” בשעה זו את ריטאס וילנה למשחק במסגרת המחזור ה-4 של שמינית גמר המפעל.

חולוניה נמצאת במומנטום רע מאוד לאחרונה, כשהיא סופרת ניצחון אחד בלבד בשבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. מלבד העובדה שהיא מסתבכת גם בליגה, הצהובים סגולים נמצאים במצב בעייתי, בלשון המעטה, באירופה. לחולון מאזן של אפס ניצחונות אל מול שלושה הפסדים, כשהם ממוקמים בתחתית הבית, ממנו עולות לרבע הגמר רק שתי הקבוצות הראשונות.

מהצד השני, גם הליטאים לא מבריקים יותר מדי בשלב שמינית הגמר, כשהם במאזן 2:1 שלילי והם נמצאים במקום השלישי בבית. בתקופה האחרונה ריטאס רשמה ניצחון אחד בלבד ב-5 משחקיה האחרונים, כשגם בליגה המקומית היא נמצאת באותו מקום בטבלה, מרחק שישה משחקים מז’לגיריס קובנה הראשונה.

המשחק הראשון בין שתי הקבוצות נערך בסוף חודש ינואר, אז הביסה ריטאס וילנה 81:106 את הפועל חולון במשחק חד צדדי. ג’ורדן ווקר הוביל את הליטאים עם 20 נקודות, כשלא פחות משישה שחקנים סיימו בספרות כפולות. מנגד, אקסבייר מנפורד עוד ניסה אצל הסגולים עם 23 נק’, אך ללא הצלחה.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל חולון: ליאור קררה, יאיר קרביץ, ג’ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד ואדאמה סאנוגו.

חמישיית ריטאס וילנה: קאי ברונקה, ג’ריק הארדינג, איגנס סארגויינס, ספידי סמית’ וארתוראס גודאיטיס.