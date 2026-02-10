יום שלישי, 10.02.2026 שעה 10:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

ביה"ד דחה את בקשת ההתאחדות לפיצול הדיון

אחרי שהוגשה בקשה לפצל בין בעלי התפקידים של עירוני טבריה לבין השחקנים, בית הדין דחה אותה. מה שכן, ניתנה הוראה לקיצור מסוים בלוחות הזמנים

שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)

התפתחות משמעותית בפרשת עירוני טבריה: בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל דחה הבוקר (שלישי) את בקשת תובע ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, לפצל את הדיונים בתיק בין הקבוצה ובעלי התפקידים לבין השחקנים המעורבים. הדיינים, עו"ד נעם ליובין, עו"ד סיגל ברלינר לוינסון ועו"ד גיא מונין, קבעו כי למרות הצורך בהכרעה מהירה, פיצול הדיון עלול לפגוע בזכויות הנאשמים.

כזכור, תובע ההתאחדות ביקש להפריד את הדיון של עירוני טבריה ובעלי התפקידים מקי ביתן ויעל בר, מהדיון של השחקנים (ביניהם אליהו בלילתי, והיב חביבאללה, שי קונסטנטיני, בן והבה ואחרים). התובע נימק זאת בצורך ביעילות דיונית ובהכרעה מהירה לגבי הקבוצה עצמה, דבר שישליך על טבלת ליגת העל והמיקומים בהמשך העונה.

"חשש להכרעות סותרות" 

בהחלטתם המנומקת, הסבירו הדיינים כי פיצול דיון הוא צעד חריג. הנאשמים התנגדו לפיצול בטענה כי מדובר ב"מסד עובדות אחד" וכי נדרש בירור משותף. בית הדין קיבל את עמדתם וציין כי העובדות כרוכות זו בזו.

"מבלי להיכנס לגופו של תיק, מה יקרה אם הנאשמים  (הקבוצה ובעלי התפקידים) יטענו בדיון נפרד כי השחקנים ידעו על אי הפקדת הנספחים בבקרה?", כתבו הדיינים בהחלטה. "כיצד יוכלו השחקנים לטעון כי אין הדבר נכון ללא נוכחותם? מצב מעין זה יכול להעלות חשש לעיוות דין ולהכרעות עובדתיות סותרות". הדיינים הבהירו כי מהירות ההכרעה לא יכולה לבוא על חשבון זכויות הנאשמים להליך הוגן.

לוח הזמנים החדש

 למרות הדחייה, בבית הדין הסכימו עם התובע כי אין למשוך את ההליך ללא גבולות זמן, ולכן הוחלט להקדים את לוחות הזמנים שנקבעו בהחלטה הקודמת:

סיום הליכים מקדמיים: עד ליום 18.2.2026.

הגשת כתבי הגנה: כלל הצדדים יגישו את כתבי ההגנה עד ליום 4.3.2026.

תגובת התובע: אם ירצה להגיש כתב תשובה, יעשה זאת עד ה-9.3.2026.

הדיון הבא: נקבע לתאריך 11.3.2026 (עם אפשרות להקדמה).

לסיום, הדיינים שיגרו מסר לצדדים: "אנו קוראים פעם נוספת לצדדים להידבר ביניהם, ואם לא מתאפשר להגיע להסכמות, לפחות להגיע לרשימת פלוגתאות ומוסכמות, דבר שיחסוך זמן שיפוטי רב".

