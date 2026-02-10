יום שלישי, 10.02.2026 שעה 10:00
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

ביה"ד דחה את בקשת ההתאחדות לפיצול הדיון

אחרי שהוגשה בקשה לפצל בין בעלי התפקידים של עירוני טבריה לבין השחקנים, בית הדין דחה אותה. מה שכן, ניתנה הוראה לקיצור מסוים בלוחות הזמנים

|
שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)
שחקני עירוני טבריה לפני המשחק (אורן בן חקון)

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל דחה את בקשת תובע ההתאחדות לפצל את הדיון בתיק, כך שההליכים נגד הקבוצה ובעלי התפקיד יתנהלו בנפרד מהדיונים נגד השחקנים. עם זאת, בית הדין קיבל חלקית את הבקשה והורה על קיצור מסוים בלוחות הזמנים שנקבעו להמשך ההליך.

כזכור, התובע ביקש לפצל את הדיון ולקדם את ההליכים בעניינם של הקבוצה ובעלי התפקיד, בטענה לצורך ביעילות דיונית ובהכרעה מהירה, בין היתר לנוכח שלביה המתקדמים של ליגת העל והשלכות אפשריות על מיקום הקבוצות בטבלה. מנגד, מרבית הנאשמים התנגדו לבקשה וטענו כי מדובר במסכת עובדתית אחת המחייבת בירור משותף, וכן כי קיצור נוסף של המועדים יפגע בזכותם להליך הוגן.

בהחלטה מנומקת קבע בית הדין כי פיצול דיון הוא צעד חריג שיש לנקוט בו בזהירות, וכי בשלב זה לא מתקיימים התנאים המצדיקים זאת. בין היתר צוין כי מסד העובדות בעניינם של כלל הנאשמים שלוב זה בזה, וכי פיצול עלול להוביל לכפל דיונים, חקירות כפולות ואף לחשש להכרעות עובדתיות סותרות.

שחקני טבריה מאוכזבים (חגשחקני טבריה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

קיצור בלוחות הזמנים

עוד ציין בית הדין כי משהוגש כתב אישום מאוחד וטרם הוגשו כתבי ההגנה, התמונה הדיונית עדיין אינה שלמה, ולכן אין זה השלב המתאים להכריע בפיצול. עם זאת, הובהר כי לאחר הגשת כתבי ההגנה תוכל המאשימה להגיש בקשה מחודשת, ובית הדין אף שומר לעצמו את הסמכות להורות על פיצול מיוזמתו, ככל שימצא כי הדבר נדרש לייעול ההליך.

לצד דחיית הבקשה לפיצול, קבע בית הדין קיצור מתון בלוחות הזמנים: ההליכים המקדמיים יסתיימו עד 18 בפברואר 2026, כתבי ההגנה יוגשו עד 4 במרץ, ותובע ההתאחדות יוכל להגיש כתבי תשובה, ככל שיידרש, עד 9 במרץ. דיון נוסף נקבע ל-11 במרץ, עם אפשרות להקדמתו.

בסיום החלטתו קרא בית הדין לצדדים להידבר ביניהם, ואף לשקול גיבוש רשימת פלוגתאות ומוסכמות, בעיקר ביחס לנאשמים 1-3, במטרה לייעל ולקצר את המשך הדיון.

