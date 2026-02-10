יום שלישי, 10.02.2026 שעה 22:27
ליגה אנגלית 25-26
5617-4925ארסנל1
5024-5125מנצ'סטר סיטי2
4727-3625אסטון וילה3
4436-4625מנצ'סטר יונייטד4
4328-4525צ'לסי5
3935-4025ליברפול6
3934-3925ברנטפורד7
3728-2825אברטון8
3629-2725סנדרלנד9
3437-3525פולהאם10
3444-4125בורנמות'11
3336-3525ניוקאסל12
3229-2625קריסטל פאלאס13
3133-3425ברייטון14
2935-3525טוטנהאם15
2943-3425לידס16
2638-2525נוטינגהאם פורסט17
2348-3125ווסטהאם18
1549-2525ברנלי19
848-1625וולבס20

דקה 12: ווסטהאם - מנ. יונייטד 0:0

פרמייר ליג, מחזור 26: האורחת רוצה להמשיך ולהתקרב אל עבר החזרה לצ'מפיונס, הפטישים מנסים לברוח מהתחתית. פרנק יסתפר? עוד כעת: צ'לסי - לידס 0:1

|
ברונו פרננדש (IMAGO)
ברונו פרננדש (IMAGO)

המחזור ה-26 בפרמייר ליג נערך הערב (שלישי), כשמנצ’סטר יונייטד מתארחת אצל פולהאם, מוקדם יותר יצאו לדרך שלושה משחקים נוספים, כשצ’לסי מארחת את לידס, טוטנהאם פוגשת בביתה את ניוקאסל ואברטון מתמודדת נגד בורנמות’.

 

צ’לסי – לידס 0:1

למרות שהודחו בחצי גמר גביע הליגה, הבלוז מגיעים למפגש בכושר מצוין על רקע ארבעה ניצחונות רצופים בפרמייר ליג כולל 1:3 על וולבס במחזור שעבר. טרם שריקת הפתיחה, הביתיים היו במצב בו הם רחוקים נקודה אחת בלבד ממנצ’סטר יונייטד והם יודעים היטב – שלוש נקודות נוספות יכולות בתרחיש בו השדים האדומים מאבדים גובה, להעלות אותם למקום הרביעי. בצד השני, האורחת שבה לחייך בשישי האחרון בזכות 1:3 על נוטינגהאם פורסט, אבל עבורה קרבות התחתית רחוקים מלהסתיים עדיין והיא תקווה להפתיע.

שער! דקה 26, צ’לסי עלתה ל-0:1: קול פאלמר שלח כדור גאוני שחתך את כל ההגנה לז’ואאו פדרו, החלוץ הברזילאי לא התבלבל מול השוער, הקפיץ מעליו ולרשת.

זז'ואאו פדרו מקפיץ מעל קארל דרלואו (IMAGO)
זז'ואאו פדרו מסתכל על הכדור בדרך אל השער (IMAGO)
זז'ואאו פדרו רץ לחגוג (IMAGO)

טוטנהאם – ניוקאסל 1:0

העונה של טוטנהאם רק הולכת ומתדרדרת. ה-2:0 שספגו מיונייטד בשבת היה ההפסד העשירי בזירה המקומית והתרנגולים רחוקים שש נקודות מהקו האדום ערב המחזור. הניצחון האחרון של המארחת בליגה היה 0:1 על קריסטל פאלאס אי שם בסוף דצמבר, ובלי התעלות בשליש האחרון של העונה היא עלולה לשקוע עמוק בבוץ. אולי ההזדמנות של הלונדונים היא דווקא עכשיו מול יריב כמו המגפייז, שמגיעים במומנטום שלילי לאור שלושה הפסדים רצופים. אדי האו וחניכיו גם כן לא במצב מזהיר בטבלה, בטח ביחס לעונה הקודמת. איזו קבוצה תצליח להתאושש?

שער! דקה 50, ניוקאסל עלתה ל-0:1: ג’ו ווילוק הגביהה למת’יו ת’יהאו, הנגיחה הראשונה של הגרמני נעצרה אבל הוא עט על הריבאונד ושלח אותו לרשת.

אברטון – בורנמות’ 0:1

כבר כמה עונות שהטופיז מדשדשים בחלק התחתון של הטבלה, אך 2025/26 היא סיפור אחר. הקבוצה הביתית נמצאת במקום השמיני (לפחות לפני שהמשחק החל), ההפסד האחרון שלה בליגה היה בתחילת ינואר ובמחזור שעבר היא אף עקפה את פולהאם עם 1:2. בניסיון לחבר בפעם השנייה ברציפות שלוש נקודות יקרות, הכחולים ינסו לגבור על הדובדבנים, שמצידם גם לא חוו הפסד כבר כמה משחקים ויכולים להשתוות ליריבה בכחול היום אם ייצאו עם ידם על העליונה מאצטדיון היל דיקינסון.

שער! דקה 42, אברטון עלתה ל-0:1: המארחת קיבלה כדור עונשין מהנקודה הלבנה, ואילמאן אנדייה בעט לפינה השמאלית התחתונה ולרשת.

